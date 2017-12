Znanost in podjetništvo z roko v roki za uspešen boj proti podnebnim spremembam

Povezava med strokovnjaki z različnih področij je bila ključna tudi za podjetje Mysteria Colorum, ki izdeluje etikete za temperaturni nadzor različnih živil. Ideja v ozadju je predvsem zmanjšati količino zavržene hrane, pravi predstavnica podjetja dr. Marta Klajnšek Gunde, saj se dobršnega dela pridelane hrane sploh ne porabi ali pa se zaradi neustreznega pakiranja pokvari. Če upoštevamo, da kmetijstvo prispeva za polovico emisij, problematika zavržene hrane danes res ni zanemarljiva. Kar tretjina pridelave in emisij je zaman, pravi Klanjšek Gundejeva. S temperaturnim nadzorom je možno izboljšati kakovost hrane, prispevati k trajnosti in zmanjšati stroške za hrano.



Problem zavržene hrane je znan tudi podjetju Microbium, ki ga je na dogodku predstavil ustanovitelj Gregor Zupin. Razvili so produkt in storitev za hitro zaznavanje bakterij v mleku, ki se rade razvijejo na dolgih transportnih poteh in povzročijo velike količine zavrženega živila ter zaman opravljene poti, ogljični odtis in potrošeno gorivo.



Dr. Nataša Novak Tušar pa je predstavila podjetniško idejo raziskovalcev KI, Univerze v Novi Gorici in Cinkarne Celje, s katero kandidirajo za vstop v program Climate-KIC, in sicer vgradni fotokatalitski filter za čiščenje zraka, ki iz zraka notranjih prostorov odstranjuje strupene organske onesnaževalce (formaldehid, toulen, etilbenzen idr.) in bakterije. Poleg tega, da polutante odstranjuje, jih tudi razkraja. Naprava za delovanje potrebuje UV svetlobo, pravi Tušarjeva, izziv pa je uporaba za čiščenje vode, kjer se potrebuje sončno svetlobo.



Podjetniki, ki imajo podobne ideje oziroma že zasnovan poslovni model na področju trajnostnih proizvodnih sistemov, zemlje in vode, energetske učinkovitosti, pa tudi podnebnih financ, stavb, industrije, mest in urbane tranzicije ipd., se bodo v program pospeševalnika lahko prijavili predvidoma februarja 2018 pri KI. Takrat bodo namreč odprli nove roke za zagonska podjetja, ki imajo že motivirano ekipo in poslovno idejo za boj proti podnebnim spremembam.