Zlati kamen gre letos v Kočevje

Po lestvici razvojne uspešnosti splezali v osmih letih



Če je bilo Kočevje še pred osmimi leti odmaknjen kraj, postavljen pred težke razvojne izzive in med zadnje na lestvici ISSO, se danes ponaša s številnimi dobrimi praksami na račun hitrih sprememb na področju trga dela in gospodarstva. Da so usmerjeni v mlado generacijo, kažejo med drugim z okrepljenim programom za mlade in aktivnim centrom mladih, gradnjo novega vrtca v javno-zasebnem partnerstvu in spodbujanjem mladih tehnoloških podjetij.



Kočevje je dobro podporno okolje za socialno podjetništvo in zadružništvo, usmerjajo pa se tudi v krožno gospodarstvo. Njihove pozitivne okoljske prakse se še zlasti kažejo v vasi Mokri potok, kjer so prej zapuščeno naselje preobrazili v eko vas, ki deluje po trajnostnih načelih. Pomemben del razvojne usmerjenost občine je še vedno lesna industrija, le da je njen potencial bolje izkoriščen: leta 2013 je bil prvič organiziran Festival lesa, leto kasneje so postavili prvi leseni montažni dom za starejše v Sloveniji, leta 2015 je bilo ustanovljeno podjetje Kočevski les, sodelujejo pa tudi na Bienalu industrijskega oblikovanja. Kljub temu, da se občina še vedno sooča z vrsto težav in s številnimi izzivi, sledi tudi trendu digitalizacije: novembra lani so tako začeli z gradnjo tovarne največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov, družbe Yaskawa, še sporočajo organizatorji Zlatega kamna iz Planeta GB in podjetja SBR.



Od Idrije do Podčetrtka

Spomnimo, da je bila zmagovalka prvega Zlatega kamna leta 2012 občina Idrija, v naslednjih letih pa Postojna, Škofja Loka, Šentrupert, Ljubljana in lani Podčetrtek.



Od leta 2015 so občine razdeljene v štiri regije, iz vsake pa je izbrana po ena kandidatka za finalni izbor. Finalistka iz zahodne Slovenije je bila letos Občina Ajdovščina, iz regije od Koroške do Posavja Občina Radlje ob Dravi, iz vzhodne Slovenije Občina Ruše, iz regije osrednje in jugovzhodne Slovenije pa Občina Kočevje.





Ena od spodbud slovenskim občinam za dobro delovanje ter organizacijam in podjetjem, ki prispevajo k razvoju lokalnih okolij, je nagrada Zlati kamen. Ta se od leta 2012 podeljuje razvojno najbolj uspešnim in prodornim občinam, letošnji kriterij za izbor pa je bila predvsem bilanca štiriletnega obdobja oziroma stopnja razvoja kandidatk na posameznih področjih: strateško upravljanje občin, politična kultura s poudarkom na odprtosti in transparentnosti delovanja in druge razvojne aktivnosti občin. Hkrati pa so občine ocenjevali tudi na osnovi Informacijskega sistema slovenskih občin (ISSO), v katerega je vključenih 54 kazalnikov, razdeljenih na osem področij: demografijo, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela, področje izobrazbe in kakovosti življenja, stopnjo socialne kohezije in okoljske osveščenosti v občini. Poudarek je torej na celoviti podobi lokalnih skupnosti in njihovi razvojni uspešnosti skozi leta.Letošnje kandidatke so bile občine Ajdovščina, Kobarid, Postojna, Ivančna Gorica, Kočevje, Logatec, Brežice, Radlje ob Dravi, Žalec, Ruše, Murska Sobota in Hoče - Slivnica.