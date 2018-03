Zelena proračunska reforma - večja preglednost porabe javnih sredstev za varovanje okolja

Pojasnili so, da bodo pripravili tudi pregled spodbud, ki jih ministrstva namenjajo različnim upravičencem v obliki subvencij, davčnih olajšav, ugodnih kreditov, oprostitev plačila dajatev ipd. »Nekatere izmed njih predstavljajo okolju škodljive spodbude, saj spodbujajo ravnanja upravičencev, ki so okolju škodljiva. Zelena proračunska reforma jih želi čim več prepoznati ter opredeliti njihove finančne učinke na proračun in gospodarstvo ter oblikovati priporočila, kako in na kakšen način takšne spodbude preoblikovati, da bodo v okviru dejavnosti, v kateri so podeljene, spodbujale okolju prijaznejša ravnanja upravičencev,« pojasnjujejo na ministrstvu. Dodajajo, da bo ob zaključku projekta pripravljeno poročilo oziroma študija, ki bo vsebovala tudi predmetni pregled spodbud, vključno z upravičenci do teh spodbud. »Identificirane bodo tiste, ki vplivajo na zmanjševanje onesnaževanja okolja, zato jih je priporočljivo dolgoročno okrepiti in razširiti, in takšne, ki ne vplivajo na zmanjševanje onesnaževanja okolja, zato jih je priporočljivo nadomestiti z okolju prijaznejšimi,« navajajo na finančnem ministrstvu.Projekt Zelena proračunska reforma se tako osredotoča na pregled in analizo obstoječih davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud. »V okviru projekta se ugotavlja, katere izmed spodbud imajo negativne in katere pozitivne okoljske učinke ter proučuje možnosti izboljšanja ali nadomestitve neučinkovitih spodbud, ki ne vplivajo na zmanjševanje okolju škodljivih ravnanj, z drugimi, bolj učinkovitimi ukrepi. Predvideno je, da se bo pripravljen pregled spodbud redno letno ažuriral, s čimer bo vzpostavljen pregleden seznam okolju prijaznih in okolju škodljivih spodbud, ki so različnim upravičencem omogočene v Sloveniji. Z rednim osveževanjem tega seznama bo mogoče v nadaljnjih letih zanesljivo spremljati napredek Slovenije pri uresničevanju cilja postopne odprave okolju škodljivih spodbud in njihove postopne nadomestitve z bolj učinkovitimi. Na podlagi takšnega pregleda spodbud bodo prihodnji odločevalci lažje sprejemali pretehtane in na ažurnih podatkih utemeljene odločitve o nadaljnjih ukrepih na poti v zeleno gospodarstvo,« so prepričani na ministrstvu.Celoten članek preberite na našem poslovnem portalu Energetika.NET , in sicer tukaj