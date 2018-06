Zbirajo prijave na natečaj 'ClimaHost'

Iščejo inovativne projekte in pobude za varstvo podnebja v obratih z gostinsko in nočitveno dejavnostjo v alpskem prostoru, 'ClimaHost' pa bo glas o uspešnih projektih razširil tudi onstran alpske regije.



Prijavijo se lahko vsi ponudniki gostinskih in nočitvenih storitev, ki delujejo v alpskem prostoru, in sicer od gorskih koč in penzionov, restavracij in gostišč, pa vse do hotelov s petimi zvezdicami. Edini pogoj je, da veliko pozornosti posvečajo varstvu podnebja in energetski učinkovitosti.



Prijavitelji lahko izpostavijo inovativne ideje, ki so jih v svojem obratu že izpeljali in z njihovimi učinki prepričajo mednarodno žirijo.



V vsaki kategoriji (ena je gostinstvo, druga je prenočišča) bodo po trije najboljši poleg priznanj prejeli tudi profesionalno narejen video, ki ga bodo lahko uporabljali v marketinške namene in v katerem bo predstavljen obrat in njegovi ukrepi za varstvo podnebja.



Poleg najboljših treh bodo na spletni strani in družbenih omrežjih predstavili tudi vse izstopajoče projekte in njihove koncepte za varovanje podnebja.



Nagrade bodo podelili v sklopu XV. Alpske konference, ki bo potekala aprila 2019 v Innsbrucku.









Več informacij (v angleškem jeziku) tukaj