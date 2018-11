Za omejitev dviga globalne temperature je potrebna politična volja

Kajfež Bogatajeva je poudarila, da so fosilna goriva, kot so premog, nafta in zemeljski plin, še vedno najpogosteje uporabljeni viri za proizvodnjo energije na svetu, medtem ko je proizvodnja energije iz obnovljivih virov (OVE) na globalni ravni še vedno eksotika, še posebej v manj razvitih državah. Omenila je tudi, da mnoge države pridobivajo energijo iz fosilnih goriv na primitivne načine. »Da bi zmanjšali emisije, ki jih povzroča uporaba fosilnih goriv, mora postati proizvodnja energije tehnološko naprednejša,« je še dodala.



Podnebne spremembe so globalni problem

»Podnebne spremembe so resen problem, ki se ga je treba lotiti globalno. Da bi se prilagodili spremembam, ki se že dogajajo, in preprečili dvig temperature za več kot 2 stopinji Celzija, se morajo vključiti vsi člani naše družbe. Življenjski stil danes je energetsko zelo potrošen. Porabimo trikrat več energije, kot so jo nekoč naši starši. Uporabljamo več izdelkov in zavržemo več hrane,« poudarja Kajfež Bogatajeva in dodaja, da so problemi, ki so posledica podnebnih sprememb, kumulativni, njihove posledice pa nepopravljive. »Treba je najti rešitve na globalni ravni, da se izognemo katastrofi. Povprečna temperatura zemlje od časov pred industrijsko revolucijo je že narasla za 1 stopinjo Celzija, kar se že kaže v ekstremnih vremenskih pojavih in posledicah, kot so poplave in suše. Število naravnih nesreč se je v zadnjih 40 letih skoraj potrojilo. Niti dolgoročna omejitev porasta globalne temperature pod 2 stopinji Celzija, ki je cilj Pariškega sporazuma, ne bo dovolj, da bi preprečila drastične spremembe, do katerih bo prišlo. Poročilo IPCC navaja, da bi moral biti cilj 1,5 stopinje Celzija ( VEČ ),« dodaja Kajfež Bogatajeva.



Velika tveganja

Po mnenju Kajfež Bogatajeve so vse večja tveganja za resne ekonomske in socialne motnje, posebej v državah v razvoju, ter migracije tudi posledica podnebnih sprememb. »Pripraviti se moramo na posledice podnebnih sprememb in tu je ključna prilagoditev,« je izpostavila in dodala, da je prilagoditev zapleten proces. »Na primer, dobro idejo za proizvodnjo energije iz OVE iz Nemčije je treba prilagoditi na razmere na Madžarskem in večina držav še ni pripravljena prilagoditi se na potrebne spremembe,« je poudarila Kajfež Bogatajeva. Omenila je, da bo Mediteranska regija izpostavljena še posebej izrazitim spremembam, saj bodo poletja še bolj vroča s pomanjkanjem vode, ki bo vodilo do suš, povečalo pa se bo tudi število gozdnih požarov.



Kaj storiti?

»Znanost nam zagotovo kaže, da razlika pol stopinje Celzija lahko pomeni šestkrat hujše posledice. Če se bo nadaljevala trenutna stopnja segrevanja, bomo dosegli predindustrijsko segrevanje 1,5 stopinje Celzija do leta 2040,« je povedala Kajfež Bogatajeva. Sama meni, da bi se morali spopasti s podnebnimi spremembami, ki so posledica emisij. »Drastično moramo znižati emisije, skoraj za nekje 5 do 6 % letno, da bi se lahko v naslednjih petih do desetih letih spoprijeli s podnebnimi spremembami. Zaračunavanje izpustov ogljika je pomembno orodje politike, ki bi ustvarilo pomembne prihodke, vrednost katerih bi lahko dosegla kar nekaj odstotkov BDP. Prav tako je pomembno reševati vprašanje energetskih izgub. Poleg tega moramo obnavljati stare stavbe – do 5 % stavb letno. Nove stavbe po letu 2020 pa bi morale biti brez emisij,« je poudarila Kajfež Bogatajeva. Med drugim je izpostavila, da ključne odločitve na področju boja proti podnebnim spremembam po letu 2020 predvidevajo ničelno stopnjo deforestacije, vzdržno rast proizvodnje energije iz OVE ter ukinitev izgradnje novih premogovnih elektrarn in vozil na fosilna goriva po letu 2035. Kajfež Bogatajeva je še poudarila, da se je potrebno prav tako lotiti tudi vprašanja onesnaževanja, ki ga povzročata letalski in ladijski promet.



»Ena ključnih sprememb, ki jo morajo usvojiti ljudje, je sprememba v njihovem ravnanju. Energetska pismenost je še vedno velik problem naše družbe. Jasno moramo izpostaviti prednosti, ki jih prinašajo nove zelene rešitve, kot so nižji stroški in pozitiven vpliv na zdravje ljudi. Pot, ki jo zastavlja Pariški sporazum glede emisij, nam daje le 50 % možnost, da omejimo dvig globalne temperature na 2 stopinji Celzija. Ukrepati moramo hitro,« zaključuje Kajfež Bogatajeva.







