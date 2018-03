Za gorivo te dni odštejete manj

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Medtem ko naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami, drugod po državi cene teh goriv ostajajo regulirane in se določajo v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni.



Metodologija temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Od začetka julija se pri izračunu modelske cene upošteva tudi biokomponenta.