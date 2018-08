Vse nižja maloprodajna cena zemeljskega plina

Konkurenčnost vse boljša



Čeprav se je v zadnjih treh letih konkurenčnost na maloprodajnem trgu zemeljskega plina izboljšala, je ta še vedno zelo koncentriran in zaradi morebitnih zlorab tržne moči od pristojnih organov zahteva podrobno spremljanje tega trga, ugotavljajo na Agenciji.



Največji tržni delež na maloprodajnem trgu z zemeljskim plinom je lani imel Geoplin, in sicer 45,92 %. Sledijo GEN-I (10,32 %), Energetika Ljubljana (10,18 %), Adriaplin (9,56 %), Plinarna Maribor (5,17 %), Petrol (4,37 %), Petrol Energetika (3,28 %) in drugi.



Kot ugotavljajo na agenciji, se je lani glede na predhodno leto najbolj povečal tržni delež dobaviteljev Energetika Ljubljana, Adriaplin in Energija plus. »Potem ko je v letu 2016 GEN-I pridobil največji tržni delež v primerjavi s predhodnim letom, je v letu 2017 beležil največjo izgubo tržnega deleža glede na predhodno leto (4,3 odstotne točke). Več kot 1,5 odstotne točke tržnega deleža je izgubil tudi Geoplin, a manj kot v letu 2016, ko je izgubil skoraj 2,7 odstotne točke,« piše v poročilu.



Pri gospodinjstvih vodila Energetika Ljubljana, pri podjetjih pa Geoplin

Na gospodinjskem segmentu maloprodajnega plinskega trga je bila lani slika nekoliko drugačna. Največji tržni delež je imela družba Energetika Ljubljana (30 %), sledili so GEN-I (21,2 %), Plinarna Maribor (12,3 %), Adriaplin (8,6 %), Petrol (7,5 %), Energetika Celje (4,5 %), Domplan (3,3 %), Mestni plinovodi (2,5 %) in drugi. Svoj tržni delež so v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom najbolj povečali Energija plus, Adriaplin in Energetika Ljubljana, največ deleža pa so izgubili Petrol in drugi manjši dobavitelji.



Na maloprodajnem trgu z zemeljskim plinom za poslovne odjemalce je imel lani največji tržni delež Geoplin (52,3 %), sledijo Adriaplin (9,7 %), GEN-I (8,8 %), Energetika Ljubljana (7,4 %), Plinarna Maribor (4,2 %), Petrol (3,9 %), Petrol Energetika (3,5 %), Talum (2,5 %) in drugi. Tu so lani svoj tržni delež v primerjavi s predhodnim letom najbolj povečali Energetika Ljubljana, Adriaplin in Energija plus, največ tržnega deleža pa sta izgubila dobavitelja GEN-I in Geoplin.



Najvišja ponujena cena je za 2,7-krat presegla najnižjo ceno na trgu. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno se je v letu 2017 povečala, največja razlika je bila julija in avgusta. »Potencialni letni prihranek pri menjavi dobavitelja zemeljskega plina z najvišjo ceno s tistim, ki je plin ponujal po najnižji ceni, se je v letu 2017 gibal med 358 in 510 evri. Dobavitelj, ki je na trgu ponujal plin po najnižji ceni, je to ceno zagotavljal v vseh lokalnih skupnostih z organizirano distribucijo zemeljskega plina,« piše v poročilu. Potencialni prihranek pri menjavi produkta z najnižjo ceno po rednem ceniku s produktom z najnižjo ceno na trgu je bil za odjemalca z letnim odjemom 20.000 kWh v začetku leta minimalen, ob znižanju najnižje cene pa se je občutno povečal in je nihal okoli 180 evrov. Pri zamenjavi ponudbe na podlagi povprečne cene je potencialni prihranek znašal med 94 in 244 evri.Lani je tako dobavitelja zemeljskega plina zamenjalo 6054 odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, in sicer 5087 gospodinjskih in 967 poslovnih, v povprečju pa 424 gospodinjskih in 81 poslovnih odjemalcev na mesec. Število menjav se je v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 4,3 %. V zadnjem petletnem obdobju je bilo največje število menjav dobavitelja na obeh segmentih zabeleženo v letu 2015.