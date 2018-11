Vodenje Eko sklada začasno prevzema Mojca Vendramin

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Imenovanje Šolinca na ta položaj je predlagala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, in sicer naj bi to delo opravljal do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 8. maja 2019.



»Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka teči ponovno,« so zapisali v obrazložitvi po seji vlade.