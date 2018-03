Vlada podprla Energetski koncept Slovenije

Kaj se zgodi, če ne upoštevamo mednarodnih obvez in ohranimo obstoječe stanje?

Kaj se zgodi, če se odločimo za izgradnjo nove jedrske elektrarne?

Kaj se zgodi, če ne zgradimo nove jedrske elektrarne in vlagamo zgolj v obnovljive vire energije?



Na ministrstvu poudarjajo, da bo morala Slovenija za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev rabo fosilnih goriv zelo omejiti, kar predstavlja velik izziv tako pri proizvodnji in distribuciji električne energije kot pri načinu ogrevanja ter predvsem pri prometu.



»Projekcije kažejo, da bo dolgoročno na proizvodnjo električne energije pomembno vplival trg emisijskih kuponov EU, prav tako pa tudi lokalna proizvodnja iz obnovljivih virov energije. Energetika se bo morala temu prehodu pravočasno prilagoditi. EKS z namenom zmanjšanja odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovega postopnega opuščanja daje velik poudarek povečanju učinkovite rabe energije ter večji rabi obnovljivih in nizkoogljičnih virov,« pravijo na ministrstvu.



Dodajajo, da bodo konkretni ukrepi za doseganje ciljev EKS, ki bodo dodani sedanjim politikam in ukrepom, podrobneje določeni v podrejenih izvedbenih dokumentih – akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo.

Energetski koncept Slovenije je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program. Ključni izzivi, ki jih naslavlja, so postopno zmanjšanje rabe energije in povečevanje njene učinkovite rabe, povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in s tem opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, usmeritve glede priprav za odločitev o rabi jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije, naprednih tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem in učinkovito rabo energije, pojasnjujejo na MzI.Dokument prinaša tri scenarije, ki odgovarjajo na tri vprašanja: