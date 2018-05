Več naravne svetlobe, boljši učni rezultati otrok

2

Večja okna, boljši učni rezultati, višji BDP



Tudi francoska raziskava UPMC/INSERM potrjuje dognanja Fraunhofer inštituta. Po tem, ko so v učilnicah povečali površino šolskih oken, so tudi oni izmerili za 15 odstotkov boljše rezultate pri testih iz matematike in logike. Konkretno: okna so povečali za 50 odstotkov v višino in 12,5 odstotkov v širino.



In zdaj presenetljiv izračun: na inštitutu Fraunhofer so izračunali, da bi izboljšanje učnih sposobnosti otrok za 2,8 odstotkov posledično imelo vpliv na povečanje gospodarske rasti v državi za najmanj 6,7 odstotkov in celo do 9,5 odstotkov, glede na BDP na prebivalca.



Naravna svetloba je tako pomembna zato, ker vpliva na cirkadiani ritem, sinhronizira otrokovo biološko uro in s tem ohranja njegovo zbranost pri pouku, hkrati pa dnevna osvetlitev učencem omogoča tudi zaznavanje zunanjega sveta. Prav tako ni vseeno, od kod prihaja svetloba. Učenci dosegajo boljše rezultate v učilnicah, kjer je večina oken orientiranih na južno stran in je ob tem zagotovljeno ustrezno senčenje, saj je potrebno nadzorovati intenziteto naravne osvetlitve, preprečevati bleščanje in pregrevanje. Najbolj primerna je osvetlitev od zgoraj ali od strani, saj se večina ganglijskih celic v očesu nahaja na spodnjem delu mrežnice. Pomemben je tudi faktor dnevne svetlobe, ki naj bi bil vsaj pet odstotkov, če želimo v učilnicah dosegati priporočljivih od 300 do 500 luksov in zagotoviti zadostno količino dnevne svetlobe tekom dneva.



Premišljeno načrtovanje naravne osvetlitve upošteva, da je srednja do dobra razpoložljivost dnevne svetlobe v učilnicah dosežena tedaj, kadar so enakomerno osvetljene vse delovne mize. Na količino in distribucijo svetlobe vpliva upoštevanje različnih virov osvetlitve, saj denimo zenitalna svetloba enakomerneje osvetli prostor in je intenzivnejša. Osvetlitev preko strehe daje kar dvakrat več svetlobe kot fasadna okna.





Študija primera: vrtec Škrat Bučko na Koroškem(1)

Analitičen pristop k načrtovanju naravne osvetlitve

V Sloveniji so še vedno redki primeri, ko se vrtci in šole lotijo načrtovanja naravne osvetlitve na analitičen način v vseh fazah gradnje. Ena tovrstnih svetlih izjem je občina Slovenj Gradec in tamkajšnji vrtec v Podgorju, kjer so na pobudo podjetja Velux opravili monitoring dveh umivalnic vrtca, pri čemer so v eno namestili okna za ravno streho. Velikost okenskih odprtin na strehi so v izbrani umivalnici načrtovali s pomočjo programa za analizo dnevne svetlobe. Z vodenjem monitoringa, ki ga izvaja podjetje EUTRIP, so ugotavljali, kakšen učinek ima dnevna svetloba na čas uporabe umetne razsvetljave in na rabo energije ter na zaznavo uporabnikov.



Ugotovili so, da je brez analitičnega pristopa težko potrditi razpoložljivost, količino in razporeditev dnevne svetlobe, prav tako pa je težko predvideti pozitivne posledice na energetsko učinkovitost, z analizo osvetlitve pa bilo to mogoče v naprej. Naknadni monitoring je pokazal, da svetila v umivalnici brez oken na strehi gorijo v povprečju za šest ur več, poraba električne energije pa je v prostoru z okni na strehi vsaj 6-krat manjša. Umetna osvetlitev je v umivalnici z okni na strehi potrebna manj kot eno uro na dan. Dnevna svetloba kot primarni vir svetlobe je pri uporabnikih umivalnice z okni pričakovano sprožila višjo stopnjo zadovoljstva in bivalnega ugodja.

V raziskavo, ki so jo opravili na Inštitutu Fraunhofer, so bili zajeti vrtci in šole v šestih evropskih državah. Ugotovitve niso spodbudne, saj so zabeležili, da ima večina učilnic nezadostno količino svežega zraka in dnevne svetlobe. Zaradi velike gostote otrok se v učilnicah sprošča tudi več CO. Priporočene vrednosti so med 1.000 in 2.000 ppm, pri čemer delež COnad 2.000 ppm velja za nedopustnega.Študija na žalost poroča, da je koncentracija ogljikovega dioksida pogosto nad dopustno mejo, saj v šolah ne izvajajo rednega prezračevanja. Večina evropskih šol se sicer prezračuje naravno, zato bi morali več pozornosti nameniti prezračevanju med odmori ali pa poskrbeti za inovativne rešitve z uporabo efektivnega učinka naravnega prezračevanja ali hibridne sisteme, ki združujejo prednosti naravnega in mehanskega prezračevanja. Slednje je pomembno zlasti v hladnejših mesecih.Hkrati so strokovnjaki omenjenega inštituta ugotovili, da se je z izboljšano kakovostjo zraka v učilnicah povečala tudi hitrost pomnjenja pri otrocih, zvišala se je raven pozornosti in zbranosti, zabeležili so manj izostankov od pouka, povprečno povečanje učnih sposobnosti pa je znašalo od minimalno 2,8 odstotka pa vse do 15 odstotkov.