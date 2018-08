Vas mika delo v tujini?

EPS ponuja zaposlitev za določen čas do dveh let za 47 inženirjev, 43 inženirjev elektrotehnike, 20 rudarskih inženirjev, 10 informatikov, 12 visokokvalificiranih gradbenih strokovnjakov, devet geodetskih, pet geoloških in dva tehnična strokovnjaka, 12 pravnikov in po enega kemika, ekonomista in psihologa.Nova delovna mesta so na voljo po vsej Srbiji, večina jih je v občini Lazarevac (51) in Kostolac (38). V Beogradu potrebujejo 25 strokovnjakov, 18 v Obrenovcu, pet v Surdulici in Negotinu, po štiri v Novi Varoši in Kladovu, tri v Pirotu, po dva v Čačku, Malem Zvorniku in Bajini Bašti. V Kragujevcu, Kraljevu, Nišu in Novem Sadu pa načrtujejo po eno zaposlitev.»Osnovno merilo za izbiro kandidatov za prvo delovno mesto bo uspeh na fakulteti, ker želi EPS mladim, izobraženim ljudem ponuditi priložnost, da si zgradijo svojo prihodnost v Srbiji,« je v izjavi za javnost povedala družba, ki med mladimi pričakuje velik odziv na razpis.»EPS je največje podjetje v Srbiji z velikim številom strokovnjakov na različnih področjih, za mlade pa je to edinstvena priložnost, da znanje, ki so ga pridobili na fakultetah, nadgradijo v praksi,« je dejal Milorad Grčić, v. d. direktorja EPS. »Izvajamo velike investicijske projekte, ki morajo bistveno izboljšati elektroenergetski sistem naše države, in to je idealna priložnost, da EPS z mladimi strokovnjaki dobi "svežo kri" in da se ti učijo od najboljših in najbolj izkušenih zaposlenih,« je dejal Grčić.Vloge za natečaj je mogoče poslati samo preko spletnega mesta poslovi.infostud.com . Rok za oddajo prijav je 19. september 2018.