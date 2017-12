V Sloveniji že po letu 2030 velike spremembe na področju e-mobilnosti

2

Slovenija bo tako po letu 2025 omejila prvo registracijo osebnih vozil in lahkih tovornih vozil kategorij M1 in MG1 ter N1, ki imajo po deklaraciji proizvajalca več kot 100 gramov COna kilometer. Po letu 2030 pa se bo ta meja še znižala, in sicer na 50 gramov COna kilometer. »To pomeni, da takih vozil, kot jih poznamo danes, na naših cestah ne želimo,« je dejal Žlender in dodal, da bomo le tako dosegli cilje, h katerim smo se zavezali.Že leta 2030 bomo morali imeli okoli 200.000 električnih vozil in priključnih hibridov ter še mnogo vozil na drugačen alternativni pogon. »To pomeni, da bo moral tisti, ki bo čez dve leti kupoval nov avto, kupiti električnega,« je ponazoril Žlender. Zaveda se, da ima Slovenija zaradi redke poseljenosti in velikega števila naselij težave z javnim prevozom, vendar bo v naslednjih treh letih treba narediti resen premik na tem področju. »Pričakujemo preskoke v industriji in v razmišljanju,« je dejal.Celoten članek si preberite na našem poslovnem portalu Energetika.NET , in sicer tukaj