V občini Dobrepolje nova kurilnica na lesno biomaso

Občina je koncesijsko pogodbo v vrednosti 857.080,50 evrov z DDV z družbo GGE podpisala konec aprila letos, koncesijo pa so podelili za 15 let.



Dela so se začela julija letos, končala pa oktobra. V sklopu prenove ogrevalnega sistema je GGE postavil novo samostojno kotlovnico, ki je, kot pravijo na občini, »dokaz, da tudi inženirski objekti lahko predstavljajo doprinos k ohranjanju lokalne arhitekture z uporabo naravnih materialov«.



Nov kotel na lesno biomaso ima toplotno moč 250 kW in predstavlja trenutno najnaprednejšo tehnologijo na tem področju, so pojasnili predstavniki podjetja in občine. Nova kotlovnica je s toplovodom povezana s staro kotlovnico v osnovni šoli, kjer so prenovili tudi celotno razdelilno postajo, in sicer zato, da se bo toplota po objektu distribuirala na bolj ekonomičen in energetsko učinkovit način. V sistemu pa je kot rezerva ostal tudi eden od obstoječih kotlov na lahko kurilno olje, s katerim so pred prenovo skrbeli za ogrevanje.



»Zaradi prehoda na biomaso se bodo izpusti CO 2 v okolje zmanjšali za 116 ton na leto. Novo nameščeni kotel pa bo zaradi višjega izkoristka pri proizvodnji toplote porabil za 17 % manj primarne energije,« je ob predstavitvi nove kotlovnice poudaril Nejc Frumen, direktor razvoja v podjetju GGE. Izpostavil je, da gorivo v obliki lesnih sekancev »poleg ekološko sprejemljivejših emisij prinaša tudi pozitivne učinke za širšo lokalno skupnost, saj je lesna biomasa proizvedena lokalno – v občini Dobrepolje«, dolgoročni dogovor za dobavo celotne potrebne količine lesnih sekancev jim je namreč uspelo skleniti z lokalnim proizvajalcem.



Nova vgrajena razdelilna postaja z izvedenimi tehničnimi intervencijami bo prispevala k boljši in lažji regulaciji temperature v prostorih, kar bo pomembno vplivalo na izboljšanje ugodja in kakovosti bivanja otrok ter zaposlenih v osnovni šoli Dobrepolje, je še dodal Frumen.