V Mariboru bodo energetsko prenovili več kot 100 stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je na naslovih Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru 100-odstotni lastnik objektov, zgrajenih leta 1995. V njih se nahajata 102 stanovanji z daljinskim ogrevanjem in v okviru energetske sanacije sklad načrtuje zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in dodatne toplotne ojačitve strehe, krovsko-kleparska dela, hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja in lokalno prezračevanje z rekuperacijo. Skupna ocenjena vrednost vseh del, vključno z dokumentacijo, znaša 1.414.652 evrov, so povedali na skladu.



Dodali so, da so v prvi fazi uspeli s prijavo na razpis za sofinanciranje ukrepov v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki spodbuja naložbe v energetsko prenovo javnih stavb z zmanjšanjem rabe energije z zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo ali zamenjavo ogrevalnih sistemov in sistemov hlajenja, notranje razsvetljave in drugo, in si tako zagotovili sodelovanje v 2. fazi, kjer bi z neposredno potrditvijo operacije pri ministrstvu za infrastrukturo (MzI) pridobil sredstva v višini 510.000 evrov, preostanek sredstev v višini 904.652 evrov pa bo zagotovljen z dokapitalizacijo s strani Mestne občine Maribor