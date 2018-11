V Ljubljani razmišljajo o uplinjanju odpadkov

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Energetska predelava odpadkov je v Sloveniji obvezna državna gospodarska javna služba in na ravni Mestne občine Ljubljana (MOL) trenutno pripravljajo strokovno-tehnične podlage za implementacijo najustreznejših možnih rešitev za soproizvodnjo toplotne in električne energije, tako z energetskega, okoljskega kot tudi ekonomskega vidika.



Postavili bi uplinjevalnik

»Ne preučujemo postavitve klasične sežigalnice odpadkov, ampak postavitev uplinjevalnika za uplinjanje preostanka po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer nastane sintezni plin, ki se vodi na obstoječi parni kotel. Sintezni plin v tem kotlu zgoreva sočasno s premogom in biomaso,« povedo na Energetiki Ljubljana. Dodajo, da se proizvedena toplota porabi za pogon parne turbine in generatorja (soproizvodnja toplotne in električne energije).



»Sedaj se pri predelavi odpadkov v RCERO Ljubljana nastali gorljivi frakciji (RDF A in RDF B) odvažata v bližnje cementarne in tudi oddaljene sežigalnice, na primer na Dunaj, pri čemer po naši oceni s prevozom mnogo bolj obremenjujemo okolje. Menimo, da bi s tem projektom učinkovito in trajnostno rešili problem preostanka odpadkov po obdelavi v okviru RCERO Ljubljana,« so prepričani v Energetiki Ljubljana.