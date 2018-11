V Kobaridu in Bovcu poskusno zagnali daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso

V kurilnici sta v prvi fazi postavljena dva kotla po 500 kW in pa peč na kurilno olje kot rezervna možnost, kar pomeni popolno zanesljivost obratovanja. Objekt je zgrajen tako, da omogoča preprosto širitev za izvedbo druge faze.









Kotlovnica v Kobaridu je zasnovana tako, da omogoča širitev na druge uporabnike, v kolikor bo to v prihodnosti potrebno, so dejali v občini Kobarid, kjer uradno predajo s slovesnim prevzemom ter odprtjem DOLB Kobarid načrtujejo za ta petek.













Celotna mreža toplovoda v Bovcu v prvi fazi omogoča priključitev večjih odjemalcev in javnih objektov, in sicer so to družbi Mahle in Kovi, vrtec, kulturni dom, osnovna šola Bovec s telovadnico, občina Bovec in župnišče Bovec, priključujeta pa se tudi dva gostinska lokala. V prvi fazi naj bi, kot smo poročali v članku Podpisali pogodbo za projekt daljinskega ogrevanja na biomaso v Bovcu , na sistem priključili 15 uporabnikov.Sistem v kurilnici je popolnoma avtomatiziran, tako da se iz zalogovnika za lesno biomaso ta samodejno pomika do polža, ki podaja biomaso v peč, kjer je izgorevanje izjemno visoko. Dim se pomika skozi posebne dimnike s filtri, ki omogočajo, da se v zrak ne izpusti niti najmanjši odstotek trdih delcev. Nekaj pepela, ki vendarle nastane, pa se samodejno izloča v posebne zabojnike, pojasnjujejo v občini Bovec.V občini Kobarid je medtem za ta teden načrtovano še testiranje in morebitne dodatne nastavitve sistema DOLB, nato pa naj bi sistem začel redno delovati. Kot prvi se bodo preko sistema ogrevali osnovna šola Kobarid, vrtec Kobarid in dom Andreja Manfrede Kobarid.