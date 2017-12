V javni obravnavi Energetski koncept Slovenije

»Izbor ustreznih tehnologij in energentov, gradnja novih elektrarn in omrežij, njihovo umeščanje v prostor ter določitev še sprejemljivega deleža uvožene električne energije bodo v prihodnosti predstavljali velik izziv,« se zavedajo avtorji 17 strani dolgega dokumenta, ki kot ključne izzive izpostavlja opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, odločitev o rabi jedrske energije po zaprtju Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ter tehnološki razvoj in komercialni preboj naprednih tehnologij in storitev, predvsem shranjevanja in napredne rabe energije.



Predlog EKS (najdete ga Predlog EKS (najdete ga TUKAJ ) določa zgolj glavne usmeritve razvoja slovenske energetike (podrobnejše ukrepe bodo določali različni akcijski načrti na posameznih področjih, ki bodo nastali naknadno) in poudarja, da bo treba preusmerjanje slovenske energetike izpeljati v naslednjih nekaj desetletjih, pri tem pa je na voljo več poti. »Začeti je treba premišljeno in nemudoma. Opiranje zgolj na nizkoogljične energetske vire ne bo dovolj, zagotoviti moramo tudi karseda učinkovito proizvodnjo, distribucijo in rabo energije, da bodo zagotovljeni pozitivni učinki tako na okolje, kot tudi na konkurenčnost in zanesljivost oskrbe, gospodarsko rast in zaposlovanje,« predvideva dokument.



Snovalci EKS so, da bi lahko primerjali različne pristope, pripravili več scenarijev projekcije energetske bilance, ki vodijo v smeri izpolnjevanja dolgoročnega cilja nizkoogljične družbe. Za primerjavo pa so pripravili tudi referenčni scenarij, ki omogoča vrednotenje scenarijev razogljičenja glede na stanje, kakršno bi bilo ob sedanjih ukrepih, to je brez prihodnjih novih politik in ukrepov. Ugotovili so, da so si scenariji zelo podobni in kažejo na intenzivno uvajanje obnovljivih virov energije (OVE), predvsem v obdobju po letu 2030. Poleg tega so si scenariji zelo podobni tudi glede potrebnih vlaganj v energetiko. »Že predhodno, oz. postopoma do leta 2030 bo treba pripraviti primerno tehnično in zakonodajno okolje za izkoriščanje OVE ter intenzivno vlagati v učinkovito rabo energije, v energetske sisteme in storitve,« piše v dokumentu. Tudi sicer so si glede doseganja dolgoročnih ciljev pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov TGP in razogljičenja prometa v tem obdobju vsi scenariji z vidika doseganja ciljev precej podobni.





In kaj kaže dokument?