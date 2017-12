V evropska energetska omrežja bodo šle milijarde

Opozoril je tudi, da so problemi, s katerimi se informatika v energetiki srečuje, zelo podobni pri vseh podjetjih, zaradi narave posla. »Za vsak energent je na primer treba narediti obračun, voditi bazo uporabnikov, poskrbeti, da so osebni podatki varni … To so skupni problemi za vse, zato takšni dogodki ponujajo odlično priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj,« meni Novak.Ocenjuje, da je »emancipacija stroke v desetih letih naredila velik korak naprej«, kar se odraža tudi v energetskih podjetjih. »Včasih si nismo mogli niti predstavljati, da bo informatik sedel na kolegiju ob glavnem direktorju, danes pa je to prej pravilo kot izjema. In sicer zato, ker se je energetika na hitro diverzificirala, zaradi obnovljivih in alternativnih virov, malih elektrarn in podobnega. Zaradi tega se je proizvodnja, ki je bila včasih koncentrirana, spremenila v kup majhnih podjetij. Energija je stvar, ki se jo težko hrani, zato jo je treba proizvesti toliko, kot se jo porabi. Da pa je to mogoče, potrebujemo v ozadju zelo pameten ustroj in k tej pameti prispevajo informatiki,« je pojasnil Novak.Opozoril je tudi na povečanje informacijske nevarnosti, torej na nevarnost vdorov, zlorab, terorističnih napadov in podobnega, zato je danes področje informacijske varnosti tudi v energetiki postalo zelo pomembno.Zanimalo nas je, kako Novak ocenjuje slovenska energetska podjetja na področju digitalizacije v primerjavi z evropskimi. »Na nekaterih področjih je razvoj prišel v Slovenijo na zadnja vrata in z zamikom. Na tem področju ni tako. Vsi živimo te spremembe in naša pamet ni nič manj vredna kot tuja. Imamo veliko organizacij, ki združujejo vrhunske strokovnjake in domače rešitve, aplikacije, ki ne zaostajajo za tujimi,« je dejal Novak. »Vprašanje pa je, kako uspešno smo mi sposobni to tržiti. Kako lahko torej to svojo pamet prodamo, brez da nam jo nekdo zavije v celofan in opremi z rdečo pentljo,« je še dodal Novak.Uroš Jemec iz družbe ADD je predstavil primere uporabe interneta stvari v energetiki. »Do leta 2020 bo več milijard naprav povezanih v omrežje, za kar bo potrebnih več milijard dolarjev. Približno 70 % vseh sredstev se bo pretakalo v B2B povezavah, največ potenciala pa bo realiziranega v letu 2020,« je povedal Jemec.Izpostavil je štiri izzive, ki jih ponuja področje, in sicer povezljivost vseh naprav (teh bo vedno več), eksplozija podatkov (tehnologija je pripravljena, a jo je treba začeti uporabljati), dvosmerna komunikacija (najbolj pride do izraza, če znamo upravljati naprave na daljavo) ter povezovanje finančnih in nefinančnih podatkov.