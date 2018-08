V Celju odprli dve novi polnilnici za električne avtomobile

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Polnilnici omogočata sočasno polnjenje štirih električnih avtomobilov. Upravljalec in skrbnik polnilnic je Petrol.



Januarja letos so tri polnilne postaje namestili na parkirišču Spodnji grad.



Polnjenje na obeh parkiriščih je zaenkrat brezplačno.



»Razvoj zelenih mobilnostnih tehnologij je naša skupna prihodnost, zato želimo v Celju z izgradnjo ustrezne infrastrukture voznike spodbuditi k nakupu električnih avtomobilov, ki so okolju prijaznejši in ne povzročajo hrupa,« pojasnjujejo v MOC.



Občina se je sicer sredi decembra lani prijavila na javni poziv Eko sklada, da bi dobila nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila. Prijavili so šest polnilnih postaj, od katerih bo vsaka ponujala možnost polnjenja dveh vozil hkrati.



»Kot je že znano, smo bili s prijavo uspešni. Eko sklad nam je izdal odločbo, po kateri smo ob nakupu šestih AC polnilnih postaj za električna vozila upravičeni do 18.000 evrov nepovratnih finančnih spodbud. Eko sklad financira 100 odstotkov vrednosti cene polnilnih postaj, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3000 evrov za posamezno polnilno postajo« dodajajo v MOC.