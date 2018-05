Tudi Energija plus bo gradila sončne elektrarne za samooskrbo

»Izračunan prihranek družine, ki se ogreva na elektriko in katere letni strošek električne energije v povprečju znaša 1615 evrov, bo po treh desetletjih znašal več kot 29.000 evrov. Družina, ki se ogreva na kurilno olje in bo sončno elektrarno nadgradila še s toplotno črpalko, pa bo v življenjski dobi elektrarne prihranila celo več kot 48.000 evrov,« poudarjajo v Energiji plus.



itev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada, kakovostne solarne module in strokovno montažo na ključ. »Naložba v izgradnjo sončne elektrarne se povrne v osmih do desetih letih, ob tem pa je še bolj pomembno, da smo lokalni partner in da zagotavljamo kar 30-letno linearno garancijo na delovanje fotovoltaičnih modulov,« je poudaril Bojan Horvat.V Energiji plus dodajajo, da je širitev ponudbe energentov in storitev njihova temeljna razvojna usmeritev, nov produkt pa zajema brezplačno svetovanje na sedmih prodajnih mestih, ureditev vse potrebne dokumentacije in soglasij, brezplačno pomoč pri ureditvi dokumentacije za pridob Kot je dejal direktor Energije plus Bojan Horvat, si bodo v času življenjske dobe sončne elektrarne, katere proizvajalec je ameriško podjetje Amerisolar in ki zagotavlja vsaj 30 let brezhibnega delovanja, kupci zagotovili velike prihranke pri stroških električne energije.»Izračunan prihranek družine, ki se ogreva na elektriko in katere letni strošek električne energije v povprečju znaša 1615 evrov, bo po treh desetletjih znašal več kot 29.000 evrov. Družina, ki se ogreva na kurilno olje in bo sončno elektrarno nadgradila še s toplotno črpalko, pa bo v življenjski dobi elektrarne prihranila celo več kot 48.000 evrov,« poudarjajo v Energiji plus.

Energija plus tako skupaj s partnerji kupcem ponuja celotno storitev, in sicer od načrtovanja, urejanja vse potrebne dokumentacije in subvencije Eko sklada, do končne izvedbe.