Tudi družba Elektro Gorenjska deli dobiček

Delničarji so se seznanili tudi z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2017 ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 so delničarji imenovali družbo BDO Revizija.Delničarji so sprejeli sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podjetja od 6. julija do 31. decembra 2018. Ta lahko lastne delnice kupuje po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 evra in ne višja od 2,47 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 864.318 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala oziroma 1.728.637 delnic.Na osnovi sklepa skupščine prejemajo člani nadzornega sveta poleg sejnin v višini 275 evrov tudi mesečno plačilo za opravljanje funkcije, in sicer 942 evrov vsak član ter 1412,50 evra predsednik nadzornega sveta.