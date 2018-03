Tehnični in naravoslovni poklici vse bolj priljubljeni

Dr. Matej Volk, vodja oddelka razvoja za regulatorje brez pomožne energije v diviziji daljinskega ogrevanja v podjetju Danfoss Trata, je tako dijakom pojasnil, katere kompetence so ključne za karierni razvoj: »Izobrazba poda osnove, način razmišljanja in način dela. To so temelji, na katerih moraš graditi naprej.«

Mlade spodbujajo k razmisleku

Projekt 'Inženirke in inženirji bomo!' letos poteka že sedmo leto. V tem času so organizirali 53 dogodkov, gostili več kot 250 gostov in 4.000 dijakov in dijakinj. Projekt združuje inženirje, menedžerje, raziskovalce, študente tehničnih in naravoslovnih fakultet, predstavnike start-up podjetij in različne prodorne ter ustvarjalne posameznike. Vključeni z mladimi delijo svoje življenjske izkušnje, jim predstavljajo karierne priložnosti na znanstvenem področju in v tehničnih poklicih ter spodbujajo nadgrajevanje inženirskega znanja s poslovnim. Osrednja aktivnost projekta so dogodki, ki jih izvajajo na vodilnih slovenskih gimnazijah. Mlade želijo spodbuditi k razmisleku, v čem so dobri, kaj jih veseli in kaj tudi njihovo okolje potrebuje.





Namen dogodkov 'Ne teslo, Tesla bom!' in poslanstvo projekta 'Inženirke in inženirji bomo!' je promocija tehničnih in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki tretjih in četrtih letnikov srednjih šol – kako torej te navdušiti za ustvarjalnost v tehničnih poklicih, ki vodijo k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti. Predstavniki uspešnih slovenskih podjetij so z mladimi delili svoje izkušnje in jim zaupali, kakšne potencialne kadre iščejo za svoja podjetja.Več o projektu preberite tukaj