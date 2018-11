Stroški smoga so previsoki

Čeprav projekcija Evropske komisije kaže, da stroški, ki jih smog povzroča gospodarstvu, upadajo od leta 2010, pa se bo ta trend v prihodnjih letih predvidoma upočasnil. »Zato bo vztrajanje pri poslovanje po scenariju BAU (Business as Usual – posel kot običajno) povezano z visokimi stroški zaradi smoga. Predvideva se, da bo to do leta 2025 EU stalo od 224 do 749 milijard evrov,« pišejo avtorji poročila. To pomeni, da bo znašala povprečna vrednost zunanjih stroškov zaradi smoga med letoma 2018 in 2025 475 milijard evrov, ali okoli 2,9 % napovedanega povprečnega letnega BDP-ja za EU-28 v istem obdobju.



Avtorji poročila so uporabili dva scenarija za primerjavo hitrosti rasti trga in tehnološkega razvoja, in sicer konzervativnega (upoštevali so 10 % povprečnega tržnega deleža v letu 2025) in ambicioznega (25 % povprečnega tržnega deleža v letu 2025).



»Po konzervativnem scenariju bi evropski državljani lahko med letoma 2018 in 2025 prihranili 183 milijard evrov, kar je enako 1,2 % predvidenega BDP v EU-28 v letu 2018,« kaže poročilo in dodaj, da tudi ob upoštevanju najnižje možne vrednosti ima ta še vedno nezanemarljiv neto učinek. To bi morali države spodbuditi k celovitemu ukrepanju proti smogu, kar bi moralo pozitivno vplivati na nove inovacije v sektorju transporta in ogrevanja.



Rast BDP ne bo »sama po sebi« zmanjšala onesnaževanja zraka

Čeprav je rast BDP-ja pozitivna, pa ta ne bo »sama po sebi« rešila težav, ki jih povzroča smog. Potrebni bodo dobro prilagojeni ukrepi, in sicer tako na nacionalni kot tudi na lokalnih ravneh, opozarja poročilo.



Zlasti bo za učinkovito politiko naslavljanja onesnaženosti zraka pomembno sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem, opozarjajo avtorji poročila. Javne naložbe za spodbujanje inovativnih rešitev lahko namreč po njihovi oceni povečajo splošno korist za družbo, lokalne in občinske vlade pa lahko olajšajo partnerstva med vlado, raziskovalnimi centri in industrijo.



»Ukrepi, ki jih je mogoče uvesti na lokalni ravni in lahko pomembno vplivajo na kakovost zraka na urbanih območjih, so na primer omejitev zasebnih motornih vozil, izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prevoza z nizkimi emisijami, naložbe v sisteme za ogrevanje z nizkimi emisijami, pa tudi učinkovitejše urbanistično načrtovanje in upravljanje. Temu pa bo morala slediti močna zavezanost tudi na nacionalni ravni,« opozarja poročilo.