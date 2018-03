Stroške elektrike bi nam lahko pomagali znižati pomivalni in sušilni stroji

Aparati, brez katerih si danes ne znamo več predstavljati življenja, običajno sami po sebi niso veliki porabniki energije. A ko pralnemu stroju prišteješ še pomivalnega in sušilnega, pa toplotno črpalko, IR panele in druge sekundarne načine gretja, grelnike vode, TV sprejemnike, računalniško opremo, številne polnilce in male gospodinjske aparate, se lahko stroški za električno energijo občutno povzpnejo.



Aparati, brez katerih si danes ne znamo več predstavljati življenja, običajno sami po sebi niso veliki porabniki energije. A ko pralnemu stroju prišteješ še pomivalnega in sušilnega, pa toplotno črpalko, IR panele in druge sekundarne načine gretja, grelnike vode, TV sprejemnike, računalniško opremo, številne polnilce in male gospodinjske aparate, se lahko stroški za električno energijo občutno povzpnejo.Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2017) kažejo, kako 1.015 anketiranih slovenskih gospodinjstev uporablja posamezne aparate, kot so pralni stroji, sušilni, pralno-sušilni in pomivalni stroji.

Eko program vse bolj popularen



Raziskava ugotavlja, da pralni stroj uporablja 93 % gospodinjstev, sušilni stroj pa tretjina gospodinjstev. V obeh primerih je slaba polovica strojev mlajših od petih let. Pralno-sušilni stroj uporablja 7 % gospodinjstev, od tega pa jih je skoraj polovica mlajših od petih let. Pomivalni stroj uporablja dve tretjini gospodinjstev, od tega je skoraj dve petini strojev starih do pet let.



»Primerjava rezultatov s predhodnimi merjenji raziskave REUS kaže, da se od leta 2010 število energetsko varčnih pralnih, pomivalnih strojev in predvsem sušilnih strojev nenehno povečuje,« pravi Rajko Dolinšek, direktor družbe Informa Echo in vodja projekta REUS. Dodaja, da ima v primerjavi z letom 2015 več gospodinjstev pralne in pomivalne stroje z eko programom. »Kljub temu pa se je pogostost uporabe eko programa znižala glede na 2015 Pri pralnem stroju eko program vedno uporablja le 14 % gospodinjstev, pri pomivalnem stroju pa dobra četrtina,« pove Dolinšek.



Podobno kot v preteklih raziskavah, se tudi tokrat vprašana gospodinjstva večinoma odločajo za uporabo aparatov v času cenejše tarife in stroje večinoma poženejo takrat, ko so polni.





Zmanjšanje temperature pranja lahko zniža stroške



Vprašani so povedali, da jih kar dobra tretjina pere trikrat do štirikrat na teden, prav tako dobra tretjina pa dvakrat na teden ali manj.



»Dobra četrtina perilo običajno pere pri maksimalni temperaturi, ki jo perilo dovoljuje. Zmanjšanje temperature pranja in koriščenje eko programa predstavlja potencial za zmanjševanje rabe energije in stroškov,« pravi Dolinšek. Prav tako bi lahko prihranili pri uporabi sušilnega stroja. Raziskava namreč kaže, da tudi poleti več gospodinjstev suši perilo v sušilnem stroju kot pred dvema letoma. »Le slaba tretjina tistih, ki imajo sušilni stroj, perilo v poletnem času vedno suši na zraku in ne v sušilnem stroju,« pove Dolinšek. Pozitiven trend pa zaznava pri uporabi pomivalnega stroja, saj se je povečal delež gospodinjstev, ki ga uporabljajo petkrat do šestkrat na teden, padel pa je delež tistih, ki ga uporabijo sedemkrat do osemkrat tedensko.



Pozitivno je tudi, da bi se velika večina odločila za nakup energetsko varčnega aparata, zanj pa bi bili v povprečju pripravljeni plačati slabo petino več kot za aparat nižjega energetskega razreda.





Preverite, koliko lahko prihranite