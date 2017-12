Slovenski otroci in ekoslikanice z novo misijo

Ekoslikanice - ne le poučne, tudi dobrodelne



Ekipa Helen Doron English Ljubljana k podpori projektu vabi vse, ki v branju prepoznavajo pomembno vrednoto, in že napoveduje zaključni dogodek s posebnim zabavnim programom v januarju. Stare knjige je možno oddati v centru Helen Doron English Ljubljana vse do 20. januarja 2018, ekoslikanice pa so na voljo v spletni trgovini Eko knjiga - www.ekoknjiga.si Ustanoviteljica Srečne hiše za otroke iz rejniških in socialno ogroženih družin Alenka Žumbar Klopčič je leta 2010 izdala svojo prvo otroško slikanico, kateri je sledilo še štirideset ekoslikanic. Namen knjig ni bil le prispevati k okoljski ozaveščenosti najmlajših s pomočjo eko junakov in zgodb, temveč usmerjati izkupiček od prodanih knjig v lokalno (kasneje tudi globalno) okolje. Sprva je bilo podpore deležno zavetišče za živali, nato otroci iz socialno šibkih okolij, maja letos ekipa društva Streha za vse, že ob začetku novega leta pa bo del izkupička od knjig, prodanih v decembru in januarju, namenjen Rdečim noskom, ki osrečujejo otroke po slovenskih bolnišnicah, vrtcih, šolah, varstveno delovnih centrih in drugih ustanovah.

Centri Helen Doron English so vključeni v mednarodni program Young Heroes, namenjen opolnomočenju otrok za samostojno prispevanje k izboljšanju svojih lokalnih skupnosti in širjenje družbeno pomembnih sporočil. Tako so spomladi v sklopu programa in ob podpori Srečne hiše pisali pomembna sporočila o strpnosti za ugandske otroke z ulice ter s prodajo ekoslikanic zbirali sredstva za odpravo mladih arhitektov v mesto Kabale. Tam so člani študentskega društva Streha za vse poleti zgradili »Amasiko - prehodni dom za otroke z ulice«.Sodelovanja med Srečno hišo in najmlajšimi iz Helen Doron English centra pa še ni konec. V sklopu projekta Branje nariše nam sanje so otroci minuli vikend na delavnicah širili sporočilo o pomenu branja in začeli zbirati stare knjige, ki jih bo center januarja predal Azilnemu domu, del izkupička od prodaje otroških ekoslikanic Alenke Žumbar Klopčič pa bo namenil Rdečim noskom.