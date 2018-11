Slovenski družbi na Dunaju predstavili platformo za upravljanje pametnih energetskih sistemov

Kot so povedali v Petrolu, gre za platformo, »ki je plod Petrolovega procesno-tehnološkega znanja in SmartISovega obvladovanja najsodobnejših informacijskih tehnologij«. Temelji na tehnologijah velikih podatkov, internetu stvari, ekonomiji programskih vmesnikov ter najsodobnejših tehnologijah za zbiranje in analiziranje velikih količin podatkov, naštejejo v družbi in dodajo, da upravljavcem ter lastnikom javne infrastrukture in energetskih omrežij poenostavlja prehod v zagotavljanje sodobnih, digitalno vodenih storitev in s tem prehod v družbo pametnih mest in skupnosti.







