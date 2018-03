S skupnimi močmi v boj proti energetski revščini

Slovenija na dobri poti s svojo energetsko učinkovitostjo

Glavni cilj 1,66 milijona evrov vrednega projekta BUILD2LC je povečati energetsko sanacijo stavb z zmanjšanjem porabe energije in izboljšanje politik, ki vzpodbujajo oblikovanje trga specializiranih podjetij v tem sektorju. Projekt pa daje poudarek tudi na spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva, naložb, izboljšanje usposobljenosti izvajalcev, usmerjanju v nove tržne pristope, spodbujanju inovativnih rešitev in odpravljanju administrativnih ovir, ki ovirajo nizkoenergijske sanacije stavb. Kar 75 odstotkov evropskih gospodinjstev je energetsko neučinkovitih, kar predstavlja visok potencial za iniciative, ki se osredotočajo na energetsko varčevanje in sanacije. Projekt BUILD2LC bo tako v veliki meri prispeval k uresničitvi energetskih ciljev Evropske unije. Z uporabo večdisciplinarnega pristopa, ki temelji na izboljšanju konkurenčnosti gradbenega sektorja, ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest, spodbujanju inovacij in odpravi energetske revščine, bo njegove rezultate mogoče zlahka ponoviti tudi v drugih regijah Evropske unije.Na prvem projektnem sestanku v Ljubljani so sodelujoči predstavili osnutke akcijskih načrtov, ki so rezultat dosedanjega sodelovanja vseh projektnih partnerjev. Sodelujoči na projektu želijo s predstavljenimi primeri dobrih praks in izkušnjami nadgraditi znanje in novosti vpeljati tudi v svoja lokalna okolja. S tem se projekt približuje zaključku prvega dela aktivnosti, katerih cilj je priprava akcijskih načrtov vsakega izmed projektnih partnerjev. V nadaljevanju projekta pa sledi dvoletna implementacija aktivnosti in spremljanje rezultatov. In kot je v uvodnem delu torkovega srečanja dejal Joaquín Villar Rodríguez iz Andaluzijske energetske agencije, ki deluje pod okriljem Regionalnega ministrstva za zaposlovanje, podjetništvo in trgovino, in je vodilni partner v projektu, »se projekt nahaja v zelo ustreznem trenutku, ko lahko partnerji kakovostno določijo ovire in konkretne izzive pri projektih spodbujanja URE ter jih seveda v nadaljevanju tudi uspešno odpravijo«.