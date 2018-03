S preglednim računom GEN-I med najboljše evropske prakse

Pojasnili so, da je organizacija pri priporočilih upoštevala osnovno nalogo računa in njegovo vsebino, razumljivost, poziv k plačilu, uporabnost, oblikovne rešitve in odzivnost kupcev po prejemu računa.»Račun GEN-I je izpostavila zaradi zgledno predstavljene informacije o datumu plačila. Gre namreč za informacijo, ki je za stranko eden najpomembnejših delov računa, zato mora na njem izstopati,« pravijo v GEN-I in dodajajo, da je zanje priznanje toliko večje, »saj so v BEUC kot primer dobre prakse navedli račune zgolj treh ostalih evropskih energetskih družb, in sicer račun angleškega podjetja SSE, račun francoskega podjetja ENGIE in račun avstrijskega podjetja EVN«.Poročilo potrošniške organizacije so minuli teden predstavili tudi članom odbora za energijo v Evropskem parlamentu, ki se je zavzel za okrepitev pravice potrošnikov na energetskem trgu. »Po predlogu, ki ga je potrdil pristojni odbor, bodo morali biti računi prijaznejši do potrošnikov in bolj pregledni,« pravijo v GEN-I in dodajajo, da bodo lahko potrošniki do leta 2022 dobavitelja električne energije in plina zamenjali v 24 urah, na voljo pa bodo morali imeti enostavnejše primerjave vezanih paketov, ki vključujejo energijo. Potrošniki, ki imajo pametne števce, bodo lahko sproti spremljali porabo.»V naslednjih mesecih bo znano tudi, kdaj bodo nove pravice potrošnikov vključene v evropsko zakonodajo. Te bodo pozneje morali lokalni parlamenti vnesti v nacionalne energetske zakone,« so še dodali v GEN-I.