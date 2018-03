Reka Mura postala del svetovne kampanje WWF za prosto tekoče reke

WWF International je Muro prepoznal kot trenutno enega najbolj perečih problemov v Evropi, »saj ji grozi izgradnja hidroelektrarn, ki bi ogrozila izredno naravno bogastvo slovenske Mure ter širše regije te evropske Amazonke«. Kot pravijo, je prav Mura prvi primer, na katerega se bo osredotočila globalna kampanja WWF, saj da je postopek gradnje verige hidroelektrarn že v zaključni fazi.»Ker je Mura del širšega bodočega čezmejnega UNESCO Biosfernega območja Mura-Drava-Donava, 700 kilometrov dolgega zelenega pasu najbolje ohranjenega porečja v Evropi, to ni le vprašanje Slovenije, temveč vseh petih držav, ki si delijo reko,« je dejal Bojan Stojanović iz WWF Adria.Kot so poudarili v WWF International, so prosto tekoče reke sladkovodni ekvivalent zavarovanih območij na kopnem. »Zagotavljajo pomemben življenjski prostor za množico živali in podpirajo preživetje ljudi in narave po vsem svetu,« pravijo in dodajajo, da je znanstvena raziskava, ki so jo izvedli WWF, pokazala, da le še tretjina od 177 najdaljših rek na svetu (daljših od 1000 km) teče prosto, brez jezov ali drugih ovir.WWF bo kmalu objavil celovito in znanstveno utemeljeno poročilo o stanju svetovnih prosto tekočih rek, so poudarili. Upajo, da bodo lahko ohranili ali celo povečal število prosto tekočih rek po vsem svetu.