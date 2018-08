Razvoz tovora v mestih tudi s prikolico na električni pogon

2

Start-up so v Hamburgu ustanovili Natalia Tomiyama, Fahad Khan in Sandro Rabbiosi, in sicer z vizijo, da bi mesta osvobodili nepotrebne uporabe avtomobila, hrupa in onesnaževanja zraka, za kar so razvili električno prikolico za kolo. Patentirana tehnologija omogoča prikolici, da skupaj s kolesom avtomatsko pospeši, upočasni ali zavira. Od kolesarja to ne zahteva dodatnega truda, zato lahko brez težav prevaža tudi 150-kilogramski tovor, pojasnjujejo izumitelji. Prikolico lahko v zgolj sekundi priklopimo na vse vrste koles, tudi na električno, odklopljeno pa lahko v zaprtih prostorih in na območjih za pešce uporabljamo kot električni ročni voziček. Prikolico so že uspešno testirala številna podjetja za dostavo paketov.Končni cilj start-upa je s pomočjo prikolice za 30 odstotkov zmanjšati zastoje v prometu, za 40 odstotkov zmanjšati onesnaževanje zraka ter zmanjšati število ljudi, ki trpijo zaradi onesnaženosti s hrupom, za 10 odstotkov. Poleg tega želijo izboljšati kakovost življenja mnogih ljudi v EU in po svetu.Trenutno NÜWIEL sodeluje z logističnimi in maloprodajnimi podjetji, hkrati pa si prizadeva, da bo njihova prikolica v prihodnosti dostopna tudi zasebnim uporabnikom. To se jim zdi še zlasti pomembno zato, ker lahko uporaba prikolice, s katero na dan naredimo 72 kilometrov, nadomesti 6.300 kilometrov, ki bi jih naredili z avtomobilom in tako prepreči do 2.000 ton emisij COna leto.