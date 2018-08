Primerjava Teslinih električnih vozil s klasičnimi že sama po sebi problematična

Engaged Tracking: problematična so vsa vozila z baterijami

Primerjave le sredstvo antipromocije OVE

Končni cilj elektrifikacije je popolna opustitev fosilnih goriv





Kar pa se tiče neučinkovitosti akumulatorjev, se razvoj usmerja v materiale in postopke, ki bodo znižali ogljični odtis in bodo omogočili daljšo življenjsko dobo akumulatorjev, pravi Dominko in dodaja, da se v električna vozila že vgrajuje akumulatorje, ki zdržijo dlje kot samo vozilo. Po njegovih napovedih si lahko obetamo še boljših in zmogljivejših akumulatorjev. Pomanjkanje energentov in močna odvisnost od OVE so neizogibni del prihodnosti, na katero se moramo pripraviti, še dodaja Dominko. več ), da so električna vozila pomemben del tranzicije v nizkoogljično ekonomijo in da lahko produkcija električnih vozil prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov le, če se bo odločneje obrnila k uporabi OVE. Medtem Dominko spomni na številne prednosti električnih avtomobilov, med njimi manj vzdrževanja in s tem nižja poraba energentov ter lažji nadzor enega večjega stacioniranega onesnaževalca namesto številnih manjših, mobilnih.Dr.iz Kemijskega inštituta, ki gorivne celice in baterije sicer vidi kot komplementarni tehnologiji, pa poudarja, da je glavni namen elektrifikacije vozil popolna neodvisnost od uporabe fosilnih goriv. Po njegovem mnenju je prihodnost trajnostne in čiste energije v vodikovih tehnologijah, in čeprav bo po njegovih predvidevanjih ob vzpostavljanju infrastrukture in tranziciji na OVE tvorba COna isti ali celo višji ravni kot pri pridobivanju energije iz fosilnih goriv, je končni cilj popolna opustitev teh goriv.Kar pa se tiče neučinkovitosti akumulatorjev, se razvoj usmerja v materiale in postopke, ki bodo znižali ogljični odtis in bodo omogočili daljšo življenjsko dobo akumulatorjev, pravi Dominko in dodaja, da se v električna vozila že vgrajuje akumulatorje, ki zdržijo dlje kot samo vozilo. Po njegovih napovedih si lahko obetamo še boljših in zmogljivejših akumulatorjev. Pomanjkanje energentov in močna odvisnost od OVE so neizogibni del prihodnosti, na katero se moramo pripraviti, še dodaja Dominko.

Velika podjetja, ki željo biti dopadljiva potencialnim investitorjem in nagrajena za svojo energetsko učinkovitost ter se izogniti kaznim za netransparentnost, naj bodo pozorna na lestvico londonske družbe Engaged Tracking. Z javno dostopno razvrstitvijo je ta nedavno pritisnila celo na ameriškega velikana električnih avtomobilov Teslo, češ da pomanjkljivo poroča o svojih podnebnih kazalcih in emisijah toplogrednih plinov, ki za povrhu niso nič manjše: Teslini električni avtomobili, ki naj bi bili med najbolj zelenimi vozili na svetu, naj bi povzročali enako količino emisij toplogrednih plinov kot avtomobili na bencin in dizel.Da bi ugotovili ogljično dejavnost Tesle, so v Engaged Tracking v sodelovanju s strokovnjaki na področju analiz ogljičnih odtisov izvedli podrobno raziskavo podjetja in Teslina električna vozila primerjali z vozili proizvajalcev BMW in Mercedes. Izračune so pripravili na osnovi količine toplogrednih plinov, ki nastajajo pri proizvodnji vozil, in količine CO, ki nastane v elektrarnah, kjer proizvajajo elektriko za njihovo polnjenje. Rezultate so primerjali s toplogrednimi plini, ki nastajajo pri izdelavi in vožnji avtomobilov na bencin in dizel.V Engaged Tracking ugotavljajo, da niso problematična le Teslina vozila, temveč vsa vozila z baterijami. Trdijo pa, da je Teslino še zlasti problematično zaradi svoje velikosti: kot pojasnjuje Jonathan Harris iz londonske družbe, emisije manjšega BMW i3 električnega vozila znašajo okoli 1,3 tone COletno, medtem ko Teslin Model S proizvede okoli 1,5 tone COletno, torej enako količino kot klasična vozila na bencin ali dizel.Tesla v odgovoru na analize Engaged Trackinga namiguje, da slika, ki jo te prikazujejo, ni povsem črno bela: če bi si v organizaciji prizadevali za resnično poštene primerjave, bi Model S namreč postavili ob bok klasičnim vozilom enake velikosti, saj ta proizvajajo 300 odstotkov več emisij, pridobivanje, čiščenje in distribucija nafte pa prispevajo še dodatnih 25 odstotkov k emisijam CO. Kot sporočajo iz Tesle, bi vsaka pravična analiza pokazala, da električna vozila generirajo manj COkot katerokoli primerljivo vozilo na bencin.Da so trditve Engaged Trackinga sporne, ugotavlja tudi direktor slovenskega Inštituta za diagnostiko in vzdrževanje motornih vozil Metron. Po njegovih besedah se pri proizvodnji električnega vozila porabi dobrih 10 odstotkov več energije kot pri proizvodnji enako težkih vozil na fosilna goriva, predvsem na račun slabo optimirane proizvodnje komponent za baterije. Toda električni avto to razliko dokazano povrne že v prvih nekaj tisočih kilometrih, povzema ugotovitve ameriške raziskave ( več ) Pečjak, ki v raziskavi Engaged Trackinga sicer prepoznava predvsem širši interes naftne industrije, uperjene proti obnovljivim virom energije (OVE).Pečjak meni, da bi bilo Teslo ustrezneje primerjati z avtom enake kategorije, kot je na primer Mercedes S-Klasse. Podobno poudarja raziskovalec na Kemijskem inštitutu dr., ki je strokovnjak na področju akumulatorjev za električne avtomobile in je na svoje pomembno delo že opozoril tudi z objavo v prestižni znanstveni reviji Science. Kot pravi, je »londonska družba kot primer vzela električni avto, ki je precej športne narave in ni nujno najoptimalnejša izbira, četudi ga primerjamo s športnim avtomobilom z motorjem na notranje izgorevanje«.V Engaged Tracking navajajo (