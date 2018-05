Priložnost za zaposlitev v HSE in GEN-I

Za delo v sektorju prodaje in trgovanja z električno energijo pa pričakujejo, da ste študent višjega letnika študija ali absolvent smeri računalništva in informatike matematike in fizike, ekonomije ali druge ustrezne smeri, imate izkušnje pri delu z bazami podatkov ipd. Plačilo je 6,5 evra bruto/uro.





Za specialista za informacijsko varnost zahtevajo 6/1., 6/2., 7. stopnjo tehnične izobrazbe (ali drugo smer) ter tri leta delovnih izkušenj. Prijave so možne do 17. maja.GEN-I pa vabi, da se pridružite ekipi kot Data Scientist pri razvoju novih produktov. Pričakujejo vsaj 6. raven izobrazbe naravoslovne ali tehnične smeri, poznavanje osnov strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja, poznavanje statistike itd. Prijavite se lahko do vključno 20. maja.