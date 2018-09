Potrebna bo dopolnitev energetskega koncepta in energetskega zakona

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Bratuškova si želi, da bi energetski koncept, s katerim že zelo zamujamo, sprejeli prihodnje leto in da bi v njem zelo konkretno določili kratkoročne in srednjeročne cilje na področju energetske politike. Poudarila je, da se je treba zanašati tudi na obnovljive vire energije.



Bratuškova je napovedala tudi dopolnitve in spremembe energetskega zakona. Prepričana je na primer, da bi bilo treba v zakon vnesti spremembo, ki bi omogočala ustanovitev tako imenovanih energetskih zadrug. Te bi, tako Bratuškova, spodbudile energetsko samooskrbo.



Zavzela se je tudi za pospešitev postopkov, povezanih z gradnjo hidroelektrarn (HE) na srednji Savi, HE na Muri pa v prihodnjem mandatu ne bodo gradili, je dejala. Opozorila je tudi na potrebno ozaveščanje o energetski revščini, rešitev zanjo pa vidi v zvišanju plač, nižji ceni energentov in v manjši porabi.



Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je predstavitev Bratuškove z 11 glasovi za in štirimi proti ocenil kot ustrezno.