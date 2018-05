Po Celju se bodo vozili novi avtobusi na zemeljski plin

Nepovratna finančna spodbuda je določena v višini 80 % vrednosti cene posameznega vozila, celotna vrednost nakupa desetih avtobusov pa znaša 1.152.600 evrov.Kot so pojasnili na občini, so lani sprejeli Celostno prometno strategijo, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. »Mesto Celje je prepoznalo problematiko naraščajočega prometa, s katero se ne soočajo le evropska, temveč tudi slovenska mesta. Eden od ukrepov je uvedba javnega avtobusnega potniškega prometa, ki bo povečala mobilnost v Celju in posledično zmanjšala potrebo po uporabi osebnih motornih vozil za vsakodnevne migracije,« pravijo na občini.Tako bodo najprej ponudili kakovostno storitev avtobusnih prevozov, sodobne avtobuse in dobre linije, zavedajo pa se, da je pri tem zelo pomembna tudi pogostost prevozov. »Poleg tega bomo na različne načine spodbujali uporabo javnega potniškega prometa,« obljubljajo.Tako so v marcu oddali vlogo na Eko sklad in zaprosili za subvencijo za nakup avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Pravijo, da jih bodo najprej kupili 10, javni potniški promet pa naj bi predvidoma vzpostavili do konca leta, ko bodo v naselju Trnovlje (pri krožišču) zgradili polnilno postajo za avtobuse na stisnjen zemeljski plin.