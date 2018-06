Plinskega terminala v Žavljah ne bo

Novico je preko družabnega omrežja facebook prva sporočila tržaška občinska odbornica za urbanistiko Luisa Polli, ki je za Primorski dnevnik še pojasnila, da so pri španski družbi očitno ugotovili, da ni pogojev za nadaljnje vztrajanje pri tej lokaciji. Vse krajevne institucije so namreč načrtu gradnje terminala nasprotovale, kaplja čez rob pa bi bil lahko po oceni Pollijeve zadnji priziv na deželno upravno sodišče. Pollijeva je prepričana, da je to velik dan za Trst in da s tem propade tudi načrt plinovoda družbe Snam.





Kot so za Energetiko.NET povedali na ministrstvu za okolje in prostor (MOP), so zadovoljni, da je investitor spoznal, da umestitev konkretne infrastrukture v Tržaški zaliv ni primerna. Prepričani so, da to potrjuje dolgoletna prizadevanja Slovenije in jasno odklonilno stališče tako do projekta terminala za utekočinjen plin Žavlje kot tudi z njim povezanega plinovoda Trst-Gradež-Vileš. Slovenija je, opozarjajo na ministrstvu, takšno stališče redno izpostavljala v dialogu z italijanskimi oblastmi v Rimu ter v dialogu s Furlanijo-Julijsko krajino.



Dejali so, da sicer uradno še niso seznanjeni z umikom vloge družbe Gas Natural in da bodo nadaljnje postopke pozorno spremljali.