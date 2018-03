Petrol postavlja hitre polnilnice tudi na Balkanu

Trenutno Petrol upravlja in nudi storitve na enaintridesetih hitrih električnih polnilnicah ter na osemindvajsetih javnih AC polnilnicah. Ker pa želi postati vodilni ponudnik na področju storitev pametne mobilnosti v regiji, je s postavitvijo svoje prve hitre električne polnilnice na hrvaškem trgu naredil pomemben korak v širjenju pametne mobilnosti izven slovenskih meja.



V Petrolu poudarjajo, da se s postavljanjem električnih polnilnic na Hrvaškem med prvimi začenjajo pozicionirati kot ponudniki storitve polnjenja električnih vozil. »Ker je hrvaški trg v širjenju e-mobilnosti in postavljanju električnih polnilnic še v povojih, bo, podobno kot pred časom v Sloveniji, polnjenje do nadaljnjega brezplačno,« pravijo v Petrolu.Električno polnilnico v Poreču so postavili, podobno kot v Sloveniji, v so-investitorskem sodelovanju z BMW, do konca leta pa bodo na ta način na Hrvaškem postavili še pet hitrih polnilnic (Karlovac, Desinac jug in sever, Reka in Zagreb), v Sloveniji pa še sedem (Ljubljana Vič in Ljubljana Rudnik, na prodajnem mestu Lopata, V Mariboru, Kranjski gori ter na Brniku in na obali).Petrol je aktivno vključen v evropska projekta Urban-E in Next-E, s pomočjo katerih bo povečal svojo mrežo polnilnih postaj in vzpostavil inovativne storitve mobilnosti, so za Energetiko.NET povedali v tej družbi.»Projekt NEXT-E predstavlja dober model enkratnega sodelovanja vodilnih skupin v sektorju elektrike, nafte in plina, ki so združile svoje sile z OEM (proizvajalci avtomobilov), da bi ustvarili interoperabilno in nediskriminatorno omrežje napajanja električnih vozil kot izvedljivo alternativo obstoječega omrežja ICE (vozil z motorji z notranjim izgorevanjem),« pravijo v Petrolu.Tudi projekt URBAN-E je usmerjen v gradnjo potrebne infrastrukture za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil. Pri projektu Petrol, kot vodja konzorcija, sodeluje s tremi mestnimi občinami, in sicer z Ljubljano, Zagrebom in Bratislavo.V Ljubljani bo tako postavljenih do 50 polnilnic za električna vozila in nekaj manjših polnilnih postajališč na glavnih mestnih vpadnicah. Projekt traja od 1. oktobra 2017 pa do 31. decembra 2020. V sklopu projekta bo nastala tudi spletna platforma trajnostne mobilnosti, med drugim pa bo vzpostavljena taksi služba z električnimi vozili, ki bo povezovala središča mest z intermodalnimi vozlišči, denimo tudi letališči, so še povedali v Petrolu.