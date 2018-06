Petrol in Unior v prenovo sistema ogrevanja v Zrečah vložila 590.000 evrov

S posodobitvijo proizvodnih virov toplotne energije in umestitvijo visoko učinkovitega postroja za soproizvodnjo toplotne in električne energije sta pogodbena partnerja povečala učinkovitost sistema, zmanjšali so se izpusti emisij toplogrednih plinov, odjemalci pa imajo odslej zagotovljeno dolgoročno, zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z daljinsko toploto.





Pri projektu je bil poseben poudarek namenjen vključitvi proizvodnih agregatov v najsodobnejši tehnično-informacijski sistem, ki ga razvija Petrol. S sistemom izvedena celovita avtomatizacija delovanja agregatov in naprav v objektu Kotlarne Dobrava predstavlja prvi korak pri vzpostavljanju pametne infrastrukture na sistemu daljinskega ogrevanja v občini Zreče, so poudarili v Petrolu.





Skupna vrednost investicije znaša 590.000 evrov. Pogodbena partnerja Unior in Petrol sta prispevala vsak polovico.





Projekt se je zaključil v mesecu aprilu z uspešno opravljenim zagonom kogeneracijskega motorja.





Podjetji, ki že več let uspešno sodelujeta na energetskem področju, sta v zadnjih letih skupaj izvedli osem projektov v okviru energetskega pogodbeništva. Sedaj pripravljata tudi že nove energetske projekte, ki bodo realizirani v prihodnjih letih na osnovi skupnih vlaganj, so še sporočili iz Petrola.





Petrol in Unior sta s ciljem povečanja zanesljivosti oskrbe z daljinsko toploto in zagotavljanja učinkovite rabe energije v letu 2017 pristopili k celoviti obnovi Kotlarne Dobrava z umestitvijo dveh visoko učinkovitih plinskih kotlov moči 1.200 kW in 2.700 kW ter kogeneracijskega postroja električne moči 391 kW za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Novi kogeneracijski postroj bo obratoval skozi celo leto, medtem ko bo obstoječi, električne moči 637 kW, obratoval samo v času kurilne sezone.