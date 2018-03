Odprt razpis za start-upe s področja zmanjševanja podnebnih sprememb

Climate-KIC je eden od programov, s katerimi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) podpira razvoj podjetniških talentov, spodbuja trajnostno ekonomsko rast in financira t. i. inovativne skupnosti (Knowledge and Innovation Communities – KIC). Gre za partnerstva med različnimi akterji, predvsem podjetji, raziskovalnimi centri in univerzami, ki se različnih družbenih izzivov, predvsem podnebnih sprememb, lotevajo z razvojem inovativnih proizvodov in storitev. Namen Climate-KIC Acceleratorja, ki je največji evropski pospeševalnik na področju zelenih tehnologij za start-upe na začetku njihove poslovne poti, pa je pripraviti start-upe na njihove prve investitorje in odjemalce ter jim pomagati pri razvoju. V okviru Climate-KIC Acceleratorja Slovenia 2018, ki bo sicer potekal že tretje leto zapored, bodo izbrani mladi start-upi v obdobju od junija do novembra 2018 lahko ob podpori strokovnih mentorjev opravljali brezplačne treninge in delavnice ter prejeli finančno podporo.



Program poteka v več fazah



Začetna stopnja programa je namenjena razvoju poslovnega modela start-upa, dokončanju prvega prototipa in pridobivanju povratne informacije iz industrije ob hkratni podpori strokovnih trenerjev in mentorjev ter finančni podpori v vrednosti do 20.000 evrov. Na drugi stopnji bodo start-upi deležni poslovnih usposabljanj, finančnih sredstev za storitve in materiale v vrednosti do 25.000 evrov, osredotočeni pa bodo v potrjevanje poslovnega modela in pridobivanje prvih kupcev. Na zadnji stopnji se kvalificirana podjetja pripravljajo na prihodnje investicije in rast, za kar prejmejo strokovno in finančno pomoč v vrednosti do 50.000 evrov.





Vabljeni start-upi z motivirano ekipo in prodorno idejo



Na drugo fazo Climate-KIC Acceleratorja se lahko prijavijo že registrirani start-upi (do 3 leta od prijave) ali podjetja v aktivni fazi ustanavljanja, ki imajo motivirano ekipo z vsaj dvema ustanoviteljema in zasnovanim vodstvom ter ustreznim nivojem znanja angleškega jezika, start-upi z zasnovanim osnovnim poslovnim načrtom, v prvi vrsti pa s prebojno poslovno idejo na področju trajnostnih proizvodnih sistemov, mest in urbane tranzicije, trajnostne rabe tal in voda, podnebnih financ, stavb, industrije, trgovine na drobno, energetske učinkovitosti ipd. Pogoj je tudi aktivna udeležba v programu, kar pomeni, da se mora vsaj en član ekipe udeležiti vseh obveznih poslovnih treningov in ostalih delov programa.





Prijave odprte preko spleta