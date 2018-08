Odprli hranilnik energije na utekočinjen zrak

V procesu množične elektrifikacije na različnih področjih je izkoriščanje obnovljivih virov energije in tudi shranjevanje energije iz teh virov primarnega pomena, če želimo bistveno zmanjšati porabo fosilnih goriv in s tem tudi proizvodnjo CO2, je za Energetiko.NET poudaril izr. prof. dr. Robert Dominko z Odseka za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu. Sogovornik poudarja, da se trenutno največ električne energije uskladišči na mehanski način (na črpalne elektrarne in vztrajnike tako odpade blizu 99 % vse shranjene električne energije) in le malo več kot odstotek se shranjuje v tako imenovanih novih tehnologijah.»Vsaka od danes poznanih in komercializiranih novih tehnologij ima prednosti in slabosti, na vse pa je treba gledati s stališča energetske učinkovitosti (koliko kWh energije potrebujemo, da dobimo nazaj 1 kWh) in obratovalnih stroškov normiranih na shranjeno GWh električne energije,« pravi Dominko.Pri tem imajo po besedah Dominka shranjevalniki na osnovi baterij zagotovo eno izmed boljših energetskih učinkovitosti in zelo visoko gostoto skladiščene energije na enoto volumna in mase. Njihova poglavitna slabost pa je »prekratka« življenska doba, ki je posledica sorazmerno mlade tehnologije, pojasnjuje sogovornik.Utekočinjanje oziroma stiskanje zraka, kot je to primer pri napravi LAES, predstavlja pri tem alternativo litij-ionskim baterijam, vendar je po Dominkovih besedah energijska učinkovitost zagotovo nižja od baterijskih sistemov (pretvorba kemijske energije v mehansko), obenem pa takšen sistem potrebuje večji prostor za inštalacijo in delovanje. Šele bolj množična uporaba različnih sistemov shranjevanja energije bo dala dokončen vpogled, katere so prednosti in slabosti za določen namen, dodaja Dominko. »Shranjevanje bo namreč potekalo na več ravneh, od gospodinjstev do velikih sistemov, kot je ta v Manchestru, ali velikih baterijskih sistemov, ki se v zadnjem času množično gradijo v različnih državah.«

Tudi prof. dr. Miran Gaberšček, vodja Odseka za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu poudarja, da so naprave LAES v povprečju mnogo večje kot baterije. »Konkurenčnost je že s tega vidika možna samo pri določenih aplikacijah, npr. shranjevanje velike količine energije na mestih, kjer imamo samo občasno proizvodnjo energije (sončne in vetrne elektrarne). Gotovo pa si ne moremo zamisliti kakšnega učinkovitega avtomobila, kaj šele manjših prenosnih naprav, ki bi shranjevale energijo po načelu, na katerem sloni LAES,« je za Energetiko.NET pojasnil Gaberšček.