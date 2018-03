Od danes zbirajo prijave na tekmovanje PowerUp! 2018

Na tekmovanju lahko sodelujejo tisti, ki že imajo zbrano ekipo ter izdelan prototip izdelka, prijaviti pa se je treba preko obrazca na spletni strani tekmovanja Letos bo finale potekal v Pragi, še pred tem pa bodo v več kot desetih državah potekali tako imenovani bootcampi oziroma posebne delavnice, ki jih bodo vodili najboljši podjetniški mentorji. Ti bodo ekipam pomagali preveriti njihov poslovni model ter izpopolniti veščine nastopanja in predstavitve.Zmagovalce bodo finančno nagradili in jim omogočili udeležbo v programu Highway® by InnoEnergy, ki ideje spreminja v tržno realnost. Omenjeni program podjetniškim ekipam pomaga s financiranjem (do 150.000 evrov), poleg tega pa jim zagotavlja tudi široko podporo pri razvoju izdelkov in patentiranja, krepitev ekipe ter dostop do mednarodnih trgov in zunanjih virov financiranja.Kot pravijo organizatorji, so trenutno na energetskem trgu najbolj iskane rešitve s področja mobilnosti, internetne varnosti in shranjevanja energije, zanimive pa so tudi tiste tehnologije, ki zmanjšujejo emisije škodljivih snovi v ozračje ali ki zmanjšujejo smog. Kot smo poročali v članku Na tekmovanju PowerUp! zmagali Madžari; Slovencem posebno povabilo , je lanski zmagovalec predstavil inovativno metodo shranjevanja energije, ki zavzame 90 % manj prostora in prihrani 20 do 40 % energije.Tokratni PowerUp! je že četrti po vrsti, poteka pa v 24 srednjeevropskih državah. V lanskem tekmovanju si je mesto v pospeševalniku s posebnim povabilom partnerja MOL Group prislužila tudi slovenska ekipa Mebius.