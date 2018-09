Novo mesto bi rado postalo pametno mesto

Gre za referenčno postavitev pametnega mesta, ki predstavlja naslednjo fazo razvoja mest v okviru rešitev, ki jih omogoča internet stvari, so sporočili iz novomeške občine in dodali, da so rešitve namenjene povečevanju kakovosti življenja v mestih. Internet stvari namreč omogoča povezovanje velike količine naprav z vgrajenimi tipali, ki bolj ali manj samostojno komunicirajo tako med seboj kot z najrazličnejšimi aplikacijami.





Razvoj pametnih mest sicer temelji na vzpostavitvi celotnega sistema strojne in programske opreme ter aplikacijskih komponent, kot so senzorji za merjenje različnih parametrov v objektih, prostorih in območjih (temperatura, snovi v vodi ali zraku, geolokacija…), komunikacijska infrastruktura, ki podatke iz senzorjev varno in zanesljivo prenaša v centralni sistem, hramba podatkov in uporaba aplikacij, saj veliko število senzorjev ustvari ogromne količine podatkov, in aplikacije za pridobivanje podatkov in pripravo analiz, so ob podpisu sporazuma še poudarili v občini Novo mesto.





V okviru projekta bosta Telekom Slovenije in SAP Slovenija v občini Novo mesto zasnovala naslednje napredne rešitve: spremljanje zasedenosti javnih parkirnih prostorov, merjenje kakovosti zraka (okoljska senzorika), zajem in merjenje porabe vode in energentov, razvoj pametne ulične razsvetljave in merjenje zadovoljstva občanov.