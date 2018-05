Novi milijoni iz EU, tokrat za inovativne urbane projekte

digitalna tranzicija (npr. rešitve za pametna mesta, eUpravo, dostopnost podatkov, spodbujanje digitalnih tehnologij, izboljšanje poslovnega okolja),

trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve (npr. rešitve za urbano prenovo, vključevanje zelene infrastrukture in uporaba sonaravnih rešitev pri urbanem razvoju in prenovi),

urbana revščina (npr. rešitve za odpravo segregacije, energetske revščine, revščine otrok, brezdomstva, rešitve za varno hrano, zdravstvo, vključevanje Romov, dostopnost storitev) ter

urbana varnost (npr. rešitve za oblikovanje varnejših javnih prostorov, odpornost stavb, standardizacijo procesov urbane varnosti, krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti, medsektorska pripravljenost na nevarnosti, podpora žrtvam kaznivih dejanj, spletna varnost).

Finančno podporo bodo tako namenili naslednjim področjem:

Končna opredelitev posameznih področij bo objavljena v pozivu.



Lani sta bili na drugem pozivu pobude UIA uspešni dve slovenski mesti, in sicer Maribor in Ljubljana. »Z inovativnima in kakovostnima projektoma na področju krožnega gospodarstva (projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) in URBAN SOIL 4 FOOD) sta skupno pridobili dobrih sedem milijonov evrov,« so povedali na MOP.



Dodali so, da pobudo UIA vodi neposredno Evropska komisija na podlagi Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). »S pobudo Evropska komisija podpira inovativne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja. Iz ESRR so namenjena sredstva lokalnim oblastem za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove in še ne preverjene rešitve za izzive mest. Posamezni projekt mora biti inovativen, kakovosten, vključevati ključne deležnike, imeti merljive rezultate in ga je mogoče prenesti na druge mestne oblasti po vsej Evropi,« so še pojasnili.