Nova tovorna vozila bodo povzročala za 15 % manj emisij

Komisija na področju čiste mobilnosti s pripravo prvih standardov nasploh za emisije CO 2 za težka vozila končuje agendo za sistem nizkoemisijske mobilnosti. »Leta 2025 bodo morale biti povprečne emisije CO 2 iz novih tovornih vozil 15 % nižje kot v letu 2019. Za leto 2030 se predlaga okvirni cilj znižanja za najmanj 30 % v primerjavi z letom 2019,« pravi Evropska komisija in za dodatno zmanjšanje emisij CO 2 predlaga snovanje bolj aerodinamičnih tovornjakov in boljši sistem označevanja pnevmatik. Predlaga pa tudi obsežen akcijski načrt za baterije, ki bo prispeval k vzpostavitvi konkurenčnega in trajnostnega 'ekosistema' baterij v Evropi.



S pomočjo strategije naj bi Evropa postala vodilna v svetu na področju povsem avtomatiziranih in povezanih sistemov mobilnosti. »Strategija obravnava novo raven sodelovanja med udeleženci v cestnem prometu, ki bi lahko prinesla velike koristi za celoten sistem mobilnosti. Promet bo varnejši, čistejši, cenejši in dostopnejši starejšim ter osebam z omejeno mobilnostjo,« navaja Komisija in dodaja, da predlaga tudi vzpostavitev povsem digitalnega okolja za izmenjavo informacij v tovornem prometu.