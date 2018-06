Nova podražitev pogonskih goriv

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Tako dizel kot 95-oktanski bencin sta z današnjo podražitvijo dosegla najvišje ravni v zadnjih nekaj letih. Podobno raven je 95-oktanski bencin dosegel junija 2015, ko je liter stal 1,372 evra, dizelsko gorivo pa novembra 2014, ko je bilo treba za liter odšteti 1,332 evra.



Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.