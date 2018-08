Nov program za inovativne start-upe

Prijave mogoče preko spletne povezave



Rezultati o izboru bodo znani 12. septembra 2018. Poleg ABC pospeševalnika so slovenski partnerji celotnega projekta CAB še Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem, Gospodarska zbornica Slovenije in podjetje Smart Com. Italijanski projektni partnerji pa so poleg centra Friuli Innovazione še Ca 'Foscari Univerza v Benetkah – Oddelek za management, Univerza v Trstu – Oddelek za ekonomijo, podjetništvo, matematiko in statistične študije "Bruno de Finetti" in zasebni partner Gruppo Euris.Prijave so možne do 31. avgusta 2018, in sicer v angleškem jeziku na TEJ povezavi.Rezultati o izboru bodo znani 12. septembra 2018.

Prva polovica programa bo namenjena pospeševalnemu programu v Sloveniji, v teh treh mesecih pa bodo ekipe sodelovale na intenzivnem usposabljanju (CAB Bootcamp) in predstavitvenem dnevu (Pitch Day), kjer bodo prisotni tudi mednarodni vlagatelji in novinarji. Oba dogodka bo v Ljubljani organiziral ABC pospeševalnik. Drugi del programa pa bo potekal v Italiji in bo osredotočen na pospešen vstop projekta na trg in njegovo širitev. »Poleg tega bodo mentorirani projekti sodelovali na mednarodnem dogodku CAB EXPO, ki bo predvidoma julija 2019 v Benetkah,« izpostavljajo v ABC pospeševalniku.Poudarjajo, da predstavlja CAB pospeševalni program kombiniran čezmejni program, ki bo potekal večinoma virtualno, webinarji pa bodo namenjeni pripravi ustrezne predstavitve (pitching) in ostalih materialov za potencialne vlagatelje, prodaji in promociji, vključno z digitalnim marketingom in družabnimi omrežji, pripravi strategije in upravljanju ter odločanju na podlagi baze podatkov.»CAB pospeševalni program bo zagonskim podjetjem omogočil možnosti sodelovanja z vodilnimi predstavniki industrije, ki jih v Italiji predstavljajo podjetja ARISTONCAVI, DANIELI, AQUAFIL, ASALASER, CAREL INDUSTRIES in IRINOX, v Sloveniji pa družbe BTC, Petrol, Telekom in Triglav.Prijavijo se lahko ekipe v zgodnji fazi razvoja, ki se ukvarjajo s konkretnim tržnim izzivom in imajo že pripravljeno analizo trga. Pripravljeno imajo lahko tudi beta verzijo ali prototip, ključno pa je, da imajo za cilj ustanovitev pravne osebe v Italiji ali Sloveniji ter potencial za rast v teh dveh državah.«