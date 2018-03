Ne veste kam z električnimi in elektronskimi odpadki? Namenite jih v dobrodelnost.

Šteje vsak zbrani e-odpadek



V zelenih kotih se zbirajo mali električni in elektronski aparati, baterije, mobilni telefoni in sijalke. Ob nakupu novih aparatov v teh tehničnih trgovinah pa je možno brezplačno oddati tudi večje gospodinjske aparate, hladilno-zamrzovalne aparate, televizorje in monitorje. Organizatorji ocenjujejo, da bodo do konca leta 2018 z akcijo zbrali vsaj 10.000 evrov. Na spletni strani projekta www.otroskismeh.si pa so objavili tudi števec, ki sproti prikazuje zbrano vsoto denarja.

Zaradi visoke vsebonosti okolju nevarnih snovi odpadna električna in elektronska oprema (e-odpadki) ne sodi v zaboj za mešane odpadke, niti ne med kosovne odpadke. Pred letom dni je družba ZEOS s pozivom E-cikliraj v sklopu projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki« začela vzpostavljati infrastrukturo po celi državi za večjo dostopnost do zbiralnikov e-odpadkov in odpadnih baterij, ki danes vključuje ulične zbiralnike, t. i. zelene kote in premične zbiralnice. So pa ta mesta še vedno premalo izkoriščena, pravijo v družbi ZEOS, kjer ugotavljajo, da v razvitih evropskih državah (npr. v Skandinaviji) na tak način zberejo tudi do 50 odstotkov vseh e-odpadkov in odpadnih baterij.Direktor družbe ZEOS Emil Šehić pravi, da je v Sloveniji, preračunano v kilograme na prebivalca, v uporabi 170 kilogramov električne in elektronske opreme, ta pa predstavlja potencialne e-odpadke. V letu 2016 je bilo zbranih le dobrih 6 kilogramov e-odpadkov na prebivalca, kar kaže na velik potencial zbiranja. Je pa dejanska količina zbranega še vedno odvisna od posameznika.Vsak, ki ima doma tovrstno odpadno opremo, lahko s pravilno oddajo v zbirnih mestih razbremeni okolje in obenem naredi nekaj dobrega za male bolnike, ki jim življenje lajšajo člani Društva Rdeči noski. Tem bo namenjen izkupiček od e-odpadkov, ki se jih bo zbralo na lokacijah trgovin Big Bang, Mercator in M Tehnika, Merkur ter Gorenje po celi Sloveniji. Zemljevid vseh lokacij zelenih kotov je objavljen tukaj . Potrošniki lahko odpadke oddajo v delovnem času trgovin do konca leta 2018.