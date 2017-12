Nastal globalni zemljevid organskega ogljika v tleh

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Zemljevid organskega ogljika v tleh predstavlja podlago, na osnovi katere lahko države vzpostavijo ali nadgradijo lastne nacionalne informacijske sisteme o tleh, in poročajo o ciljih trajnostnega razvoja (SDG), s poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja glede varovanja in obnove kopenskih ekosistemov, so pojasnili na slovenskem ministrstvu za okolje in prostor (MOP).



Dodali so, da v okviru Svetovnega dneva tal organizirajo ustanovno srečanje Slovenskega partnerstva za tla. »Vključitev v Slovensko partnerstvo za tla je prostovoljna, vključi se lahko vsaka inštitucija in vsak posameznik, ki želi prispevati ali pa se želi zgolj informirati o trajnostnem upravljanju in varstvu tal. To bo platforma za konstruktiven dialog o aktualnih in prihajajočih izzivih na področju trajnostnega upravljanja in varstva tal, in sicer kot odziv Slovenije na svetovna, evropska in nacionalna dogajanja v zvezi s trajnostnim upravljanjem in varovanjem tal,« so še pojasnili na MOP.