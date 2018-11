Največ energije porabimo v prometu

Skoraj polovico (45 %) končne energije smo lani porabili v obliki naftnih proizvodov. Drugi največji delež smo je porabili v obliki električne energije (24 %). Na tretjem mestu je bila raba obnovljivih virov ene Kljub zmanjšanju rabe naftnih proizvodov v prometu glede na prejšnje leto je bila raba v tem sektorju lani še vedno zastopana z največjim, 38 % deležem. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom s 27 %, sledijo gospodinjstva s 23 % in ostala raba s kmetijstvom z 12 %, pravijo statistiki.Skoraj polovico (45 %) končne energije smo lani porabili v obliki naftnih proizvodov. Drugi največji delež smo je porabili v obliki električne energije (24 %). Na tretjem mestu je bila raba obnovljivih virov ene

rgije (s 14 %), sledili so zemeljski plin (z 12 %), toplota (s 4 %) in trdna goriva (z 1 %).



»V gospodinjstvih se je v letu 2017 poraba končne energije v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 1.100 TJ. Gospodinjstva so lani porabila okoli 46.900 TJ energije, namenjene končni rabi, kar je za 2 % manj kot v letu 2016. Manj energije so porabila za ogrevanje prostorov (za približno 4 %) in za kuhanje (za 0,2 %); za hlajenje prostorov in za ogrevanje sanitarne vode pa so je porabila več (za skoraj 2 % oz. za 0,1 %),« kažejo statistični podatki.