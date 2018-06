Nagradili mlade fotografe natečaja Podnebna pot

Podelitev nagrad avtorjem najboljših fotografij v okviru natečaja Podnebna pot, ki je bil odprt od 15. februarja do 1. maja letos in namenjen mladim od 15 do 29 let, je potekala pred nekaj dnevi na Institutu Jožef Stefan (IJS), nagrajene fotografije pa so nakazale na posameznikova okoljska dejanja v gospodinjstvu, ponor toplogrednih emisij CO2 in plastiko kot pereč problem.V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 je namreč ekipa IJS mlade fotografe pozvala, naj skozi fotografijo razmislijo o tem, v kakšnem podnebju in družbi si želijo živeti do leta 2050 ter o tem, kakšna dejanja ali ukrepi bodo pripomogli k želenemu podnebju. Mladi avtorji so se srečevali z izzivom, kako predstaviti pojme, kot so ločevanje odpadkov, energetska obnova stavb, učinkovita raba energije in trajnostna mobilnost. Pri tem pa so razmišljali predvsem o tem, kako bi izpuste lahko zmanjšali.IJS je na natečaj prejel 117 fotografij. »Število prispelih fotografij je bilo nizko, žalosti me tako malo odziva med mladimi. Problematika podnebnih sprememb je namreč izjemno resna, potrebne so velike spremembe in zanimanje je gotovo ena od poti,« je poudaril eden od članov komisije fotograf Arne Hodalič. Poleg njega sta tehnični in vsebinsko fotografije ocenjevala še dr. Jadran Lenarčič in Katarina Trstenjak, oba z IJS. Pri izboru nagrajencev so bili soglasni. Poleg prvih treh so izbrali še šest fotografij za priložnostno razstavo. »Nekatere fotografije so očarale, druge so imele večjo sporočilno vrednost,« je dejal direktor IJS Lenarčič v uvodnem govoru. »Poleg znanja in razvoja tehnologij je pomemben tudi navdih in ideje, ki so jih pripeljali mladi in kultura.«Prvonagrajeni kolaž fotografij avtorja Samija Rahima prikazuje, kaj lahko vsak posameznik v gospodinjstvu sam naredi za zmanjševanje emisij. Fotografija avtorja Alena Hohegerja, ki je dobila drugo nagrado, prikazuje najboljšo kombinacijo za preživljanje prostega časa, to sta kolo in gozd kot ponor toplogrednih emisij, tretja nagrada pa je šla v roke Tie Skok, ki se je s svojo fotografijo poglobila v soočanje s plastiko. Drugo in tretjo nagrado je prispevala družba Borzen. Ob podelitvi nagrad so bile fotografije priložnostno razstavljene.Vseh devet fotografij bo objavljenih na spletni strani projekta LIFE Podnebna pot 2050