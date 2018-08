Na voljo denar za pilotne in demonstracijske projekte

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Kot pojasnjujejo na MGRT, bodo pilotni in demonstracijski projekti namenjeni predstavitvi tehnoloških rešitev na način, kot še doslej ni bil uporabljen.



»Posebna pozornost je namenjena uporabi novih tehnologij, ki ustrezajo karakteristikam Industrije 4.0, pri čemer je poudarek zlasti na digitalnih tehnologijah, kot so umetna inteligenca, internet stvari, v ospredju je kognitivno računalništvo, tehnologije blockchain, tehnologije distribuiranih zapisov in podobno. Pričakujemo, da bodo imeli produkti, storitve ali poslovni modeli in procesi, ki bodo nastali s pomočjo tega razpisa, pomemben učinek na rast, učinkovitost, produktivnost in posledično tudi večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Da pa bi hkrati dosegli učinke Industrije 5.0, bodo podprti projekti uravnoteženo ustvarjali okolje tudi za elemente trajnostnega razvoja in ustvarjanje vrednosti ter povečanje kakovosti življenja deležnikov in skupnosti,« pravijo na MGRT.



Dodajajo, da bodo pilotni demo projekti namenjeni tudi iskanju odgovorov na izzive oblikovanja novega pravnega okvira in zagotavljanja ustreznega regulatornega okolja za večjo pravno gotovost in boljše poslovno okolje predvsem na področju tistih tehnologij, ki jih zaradi zahtevnosti področij ne moremo umestiti v obstoječi pravni okvir (kot npr. tehnologije blockchain).



»Ustvarjanje testnega okolja (t.i. sandbox) na horizontalnih in vertikalnih področjih bo tako v obdobju izvajanja operacij omogočila izvedbo korakov za izgradnjo ustreznega in spodbudnega poslovnega okolja za investitorje,« pojasnjujejo na ministrstvu.



Projekti bodo lahko pridobili višino subvencije najmanj do 1.000.000 evrov in največ do 5.000.000 evrov, pri čemer bo možna kombinacija pilotne in demonstracijske faze ali pa izvedba samo demonstracijske faze. Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da izvedba samo pilotne faze ne bo mogoča.



Projekti se bodo izvajali v konzorcijih, pri čemer bo konzorcij opredelil vodilnega partnerja. Ministrstvo uvaja tudi možnost sodelovanja v konzorciju za start-up podjetja in socialna podjetja ter pravne osebe javnega prava. Stroški bodo upravičeni na lokaciji izvedbe demonstracijskega projekta.